Sánchez anuncia un fons sobirà espanyol dotat amb 10.500 milions que busca mobilitzar 120.000 milions

Eduardo Parra - Europa Press
El fons 'Espanya Creix' recollirà el testimoni dels fons Next Generation EU
MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous la creació d'un fons sobirà que recollirà el testimoni dels fons de recuperació europeus 'Next Generation EU' i que tindrà l'objectiu de mobilitzar 120.000 milions d'euros en habitatge, energia, digitalització, intel·ligència artificial, reindustrialització, economia circular, infraestructura, aigua i sanejament i seguretat.
Sota el nom 'Espanya Creix', aquest fons estarà dotat amb una base de 10.500 milions d'euros del Pla de Recuperació, però l'objectiu serà mobilitzar 120.000 milions d'euros a través de deute privat, d'inversors nacionals i també d'inversors internacionals.
Atès que el desplegament dels fons europeus de recuperació finalitza a la fi d'aquest any, la intenció de l'Executiu és donar continuïtat al seu full de ruta més enllà de l'any 2026 a través d'aquest fons.
"El que volem és que l'impuls reformista perduri més enllà de 2026", ha avançat durant la clausura de la XVI edició del Fòrum Spain Investors Day (SID).
Aquest vehicle es va a gestionar per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que coinvertiria sempre amb el sector privat mitjançant préstecs, avals i instruments de capital, prioritzant sectors clau per millorar la productivitat de l'economia.
"Si els fons NextGen van ser un exercici de sobirania europea, el Fons 'Espanya Creix' serà un exercici de sobirania nacional", ha emfatitzat Pedro Sánchez.
"ENS HEM ACOSTUMAT A COMPETIR EN LA CHAMPIONS LEAGUE"
Davant d'inversors estrangers, el cap de l'Executiu ha llançat un missatge de "esperança" quant a les perspectives econòmiques per a Espanya, malgrat que les notícies que arriben del món, especialment les que arriben de l'altre costat de l'Atlàntic, "són molt preocupants".
"Ens estem malacostumant a estar sistemàticament entre les millors economies del planeta [...] Ens hem acostumat a competir, i a més competir amb moltes garanties, en la Champions League temporada després de temporada", ha destacat el president del Govern.
Precisament, l'ex-president de l'Executiu, José Luis Rodríguez Zapatero, va utilitzar aquesta mateixa expressió en 2007, abans que esclatés la crisi financera global. "El Govern ha situat a Espanya en la Champions League de les economies del món", presumia el llavors president del Govern.
Sánchez ha posat en valor que el país compta actualment amb pau social i també amb hi ha cohesió territorial, alguna cosa que "ha minvat la capacitat econòmica i d'atracció d'inversió al país durant molt temps".
ESPANYA, UN "VALOR REFUGI"
"Ho diré clarament: a Espanya no sobra a ningú, al contrari ens hi falta gent. Entre ser una nació tancada i pobra, la qual cosa fa Espanya és obrir-se al món per garantir la prosperitat i el finançament del seu Estat del Benestar i de la seva cohesió social i territorial en el present i en el futur", ha remarcat.
En un món cada vegada més turbulent, Sánchez ha destacat que Espanya s'ha convertit en un valor segur, en un valor refugi. "Aquí no trobaran tensions comercials, aquí no trobaran riscos geopolítics, aquí no es trobaran inseguretat jurídica", ha apuntat el president.