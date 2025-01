Sánchez anuncia una exempció del 100% de l'IRPF als propietaris que lloguin habitatge segons l'índex de referència

Avança que hi haurà un nou PERTE sobre construcció a València i una pujada d'impostos a compradors extracomunitaris

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns una exempció del 100% de l'impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) als propietaris d'habitatges que els posin en lloguer segons l'índex de referència. A més ha avançat un nou PERTE amb fons europeus dedicat a la construcció de cases i altres mesures com un increment d'impostos als compradors extracomunitaris.

En un acte al Museo del Ferrocarril de Madrid al qual ha assistit bona part dels ministres socialistes, Sánchez ha desvelat un paquet format per una dotzena de mesures per fer assequible l'accés a l'habitatge, especialment entre els joves, el principal repte al que s'enfronten les societats d'Occident, segons ha indicat.

Així, ha assenyalat que proposarà al Congrés dels Diputats una exempció fiscal de la totalitat de l'IRPF "a aquells propietaris que lloguin el seu habitatge segons l'índex de referència, sense la necessitat que se situï en zones declarades tensionades", ha apuntat.

El president s'ha mostrat partidari a limitar la compra d'habitatge per part d'estrangers extracomunitaris no residents a Espanya, "incrementant la càrrega fiscal que hauran de pagar en cas de compra fins al 100% del valor de l'immoble".

També ha anunciat altres mesures com la cessió per part de l'administració general de l'Estat a l'empresa pública d'habitatge de més de 3.300 habitatges i dos milions de metres quadrats de sòl residencial per crear "milers i milers" de nous habitatges.