Sánchez anuncia eleccions anticipades el 29 de novembre

MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns en una declaració institucional al palau de La Moncloa la convocatòria d'eleccions el pròxim 29 de novembre.
L'avançament electoral es produeix després que el Congrés tombés divendres els dos reials decrets amb mesures per afrontar el problema de l'habitatge gràcies al vot en contra del PP, Vox i Junts i el president decidís donar-se el cap de setmana per reflexionar sobre la conveniència d'anar ara a les urnes.
Sánchez ha fet l'anunci després d'haver comunicat prèviament la decisió al rei Felip VI, que aquest dilluns fa un viatge d'estat a Finlàndia juntament amb la reina Letícia.