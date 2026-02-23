Sánchez anuncia que dimecres es desclassificaran els documents del 23-F "per saldar un deute històric"

Es podran consultar a partir de dimecres en el web de La Moncloa
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Consell de Ministres de dimarts aprovarà la desclassificació dels documents del cop d'estat comès el 23-F del 1981 pel tinent coronel Antonio Tejero, quan es compleixen 45 anys dels fets.
Sánchez ho ha revelat aquest matí a través d'un comentari a X en el qual assegura que "la memòria no pot estar amb pany i clau" i assenyala que aquests documents es desclassificaran per "saldar un deute històric amb la ciutadania".
El cap de l'executiu espanyol considera que "les democràcies han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure" i dona les gràcies als qui van obrir camí.
La ministra portaveu, Elma Saiz, oferirà dimarts tota la informació sobre aquesta qüestió en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres.
Segons fonts de La Moncloa, la desclassificació es farà efectiva dimecres amb la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), quan els documents estaran a disposició de totes les persones interessades en el web oficial de La Moncloa.