Sánchez anuncia la creació d'una empresa pública d'habitatge per construir i gestionar cases

SEVILLA 1 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que l'executiu crearà una "gran" empresa pública d'habitatge que s'encarregarà de constuir i gestionar habitatges des de l'Administració General de l'Estat (AGE).

Així ho ha anunciat durant el seu discurs per tancar el 41è Congrés Federal del PSOE de Sevilla que l'ha ratificat com a secretari general socialista i la seva nova direcció.

Sánchez ha retret al PP els seus "atacs" a la llei d'habitatge, i avança que el Govern central respondrà en vista de les polítiques populars amb la creació d'una gran empresa pública d'habitatge "capaç de construir i de gestionar habitatges" des de l'Administració General de l'Estat.

La creació d'una empresa pública ha estat una de les principals reivindicacions de partits a l'esquerra del PSOE, que han anat fent aquest plantejament com una de les mesures contra la crisi de l'habitatge que està deixant nombroses manifestacions a les principals ciutats espanyoles.

Els socialistes han donat un paper rellevant al tema de l'habitatge en aquest 41è Congrés Federal de Sevilla, amb diverses referències en l'ideari que ha sorgit d'aquest fòrum, així com un panell amb la ministra del ram, Isabel Rodríguez, per posar en valor la llei d'habitatge aprovada per l'executiu.

En aquest context, Sánchez ha triat aquest assumpte de l'habitatge per donar un important anunci en el tancament del 41è Congrés Federal, encara que no ha detallat res més sobre aquesta empresa pública que s'encarregarà de construir i gestionar habitatges.