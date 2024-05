Sánchez anuncia que continuarà al capdavant del Govern central i demana a la "majoria social" que es "mobilitzi"

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat en una declaració institucional al Palau de La Moncloa que continuarà al capdavant l'executiu. "He decidit continuar", ha anunciat, alhora que ha assenyalat que aquesta decisió és "un punt i a part" i ha cridat la majoria social a la mobilització.

L'anunci del cap de l'executiu es produeix cinc després que va comunicar a través d'una carta a internet un període de reflexió per decidir sobre la seva continuïtat al capdavant del Govern d'Espanya.

"He decidit continuar, continuar amb més força al capdavant de la presidència. Aquesta decisió no suposa un punt i seguit, és un punt i a part, us ho garanteixo", ha indicat. "Per això assumeixo davant vostre el meu compromís de treballar sense descans, amb fermesa i amb serenitat per la regeneració pendent de la nostra democràcia", ha afegit a continuació.

Sánchez ha agraït les mostres d'afecte rebudes en els últims dies, des que va anunciar que cancel·lava la seva agenda pública, especialment la del PSOE que "ha influït decisivament" en la seva decisió, segons ha afirmat.

A més a més, ha demanat que "la majoria social es mobilitzi en una aposta decidida per la dignitat i el sentit comú, posant fre a la política de la vergonya que fa massa temps que patim".

"Hem de decidir quin tipus de societat volem ser i crec que el nostre país necessita fer aquesta reflexió col·lectiva. De fet, durant aquests cinc dies ja l'hem començat a fer. Una reflexió col·lectiva que obri pas a la neteja, a la regeneració i al joc net".