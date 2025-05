Demanarà l'opinió d'organitzacions, ciutadans i associacions

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el seu executiu obrirà aquest dimarts una consulta pública prèvia a la decisió del Govern central sobre l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell.

Ho ha dit aquest dilluns en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en un diàleg amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, i ha afegit que la voluntat és recaptar l'opinió d'organitzacions, ciutadans i associacions.

En l'acte també hi havia presents el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Jordi Hereu, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, entre d'altres.

Sánchez ha recordat que el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa té 15 dies per elevar la decisió al Consell de Ministres, que haurà de valorar l'operació "tenint en compte el criteri de l'interès general".

Ha recordat que, en el seu informe, la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) "ha detectat alguns excessos de concentració en mitjans de pagament, en dipòsits, en crèdits a particulars i en petites i mitjanes empreses".

El president del Govern central ha justificat prendre una decisió sobre l'operació "amb totes les garanties" i ha assegurat que la seva intenció i desig és, textualment, ajudar.

CNMC

Dimecres passat, la CNMC va emetre un informe en el qual va aprovar per unanimitat l'operació, malgrat detectar riscos en els mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, a més de mercats de mitjans de pagament.

L'ens va considerar que els compromisos presentats per BBVA són "adequats, suficients i proporcionats" per solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència en els mercats afectats.

La CNMC va imposar una sèrie de compromisos ('remeis' en l'argot) per garantir la presència d'oficines del Sabadell i l'accés a caixers a zones poc poblades, amb rendes baixes o amb escassa competència.

La majoria dels compromisos tindran una durada de tres anys (36 mesos), prorrogables per dos anys més en el cas del crèdit a pimes; i d'any i mig (18 mesos) en el cas dels caixers.

La CNMC supervisarà el compliment dels compromisos durant el temps estipulat i BBVA haurà d'informar a Competència en els terminis acordats per fer-ho.

Amb això, va donar pas a la coneguda fase 3, en la qual el Ministeri d'Economia té un termini de 15 dies per decidir si la porta al Consell de Ministres, mentre que al seu torn, el Consell té un termini de 30 dies per ampliar les condicions a l'operació.

En cas que l'OPA també aconsegueixi l'aprovació del Consell de Ministres, el següent pas serà l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del fullet d'admissió i, posteriorment, l'obertura del termini d'acceptació, la qual cosa suposa que la decisió ja passarà a estar en mans dels accionistes del Sabadell.