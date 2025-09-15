Sánchez diu que el Consell de Ministres elevarà la previsió de creixement del PIB 2025

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dilluns que el Consell de Ministres elevarà aquest dimarts la previsió de creixement econòmic per al 2025 en la revisió del quadre macroeconòmic.
Sánchez ho ha anunciat al Congrés, durant la seva intervenció en la reunió interparlamentària del Grup Socialista, en què ha dedicat part del seu discurs a enaltir els assoliments econòmics d'Espanya dels darrers anys.
"L'economia espanyola ha estat la que més ha crescut el 2023, el 2024 i ja us anuncio que també ho farà el 2025. Així és el dinamisme de l'economia espanyola", ha enaltit el president de l'executiu espanyol.