Sánchez anuncia una alça fiscal per "als qui tenen al banc prou diners per viure 100 vides"

Diu que Espanya serà un país millor amb més automòbils elèctrics i autobusos públics i amb menys "lamborghinis"

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que elevaran la fiscalitat "als qui ja tenen al banc prou diners per viure 100 vides".

El cap de l'executiu espanyol, que ha inaugurat el nou curs polític en un acte a l'Institut Cervantes, ha indicat que el Govern central emprendrà "noves accions destinades a delimitar privilegis desproporcionats que tenen i dels quals es beneficien certes elits" del país.

"Gravarem fiscalment els qui ja tenen al banc prou diners per viure cent vides. Ho farem, insisteixo, no per perjudicar els milionaris sinó per protegir les classes mitjanes i treballadores d'un sistema que continua sent extraordinàriament injust", ha reiterat Sánchez, en presència de pràcticament tot el seu gabinet i dels líders sindicals de CCOO i la UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament.

Per Sánchez, "independentment del que pensin alguns, Espanya serà un país millor si té més automòbils elèctrics, per cert fabricats a Espanya, més autobusos públics i, per tant, més transport públic i menys lamborghinis".

El cap de l'executiu espanyol ha acabat assegurant que una fiscalitat més progressiva serà un dels tres eixos principals que desenvoluparà el Govern central en matèria econòmica en aquest nou curs polític, amb impostos "que creixeran més per als qui més tenen".