Sánchez anuncia un ajut de 100 euros en salut visual per a menors de 16 anys

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'aprovació d'un reial decret perquè productes òptics i de salut visual, com ulleres i lents de contacte, estiguin finançats amb 100 euros per a menors de 16 anys de cara al pròxim curs escolar.

"Fem un pas més per ampliar les prestacions del nostre Sistema Nacional de Salut. I ho fem engegant un programa d'ajuts directes als menors de 16 anys amb problemes de visió, perquè puguin adquirir ulleres o lents de contacte de cara al pròxim curs escolar", ha declarat Sánchez durant una roda de premsa, a la qual també ha assistit la ministra de Sanitat, Mónica García.

El Govern central dotarà el Consell General de Col·legis d'Òptics i Optometristes d'una transferència de 48 milions d'euros, que serviran per cobrir 100 euros de la factura del centre òptic a l'hora d'adquirir ulleres o lents de contacte (incloent el líquid i les unitats necessàries per a un any) de manera que es puguin corregir els problemes de miopia, hipermetropia o astigmatisme.

Sánchez ha destacat que aquesta mesura pretén donar suport a 721.000 nens espanyols que necessiten ulleres o lents de contacte però que "no se les poden permetre", la qual cosa pot acabar repercutint en els seus estudis i és que un 30 per cent dels casos d'abandonament escolar estan relacionats amb les alteracions de la visió, segons dades del Consell.

"Aquests ajuts per garantir l'accés a la salut visual dels nostres joves són un pas (...) que millorarà, sens dubte, la qualitat de vida dels nostres infants i dels nostres joves, els quals necessitem, perquè donar suport i invertir en la salut visual dels nostres infants i joves és, fent un joc de paraules, tenir visió de futur", ha afegit.

Així mateix, ha recalcat que aquesta prestació serà "homogènia" a tot Espanya, de tal manera que la salut no depengui "ni del seu codi postal, ni de la seva residència, ni dels seus ingressos".