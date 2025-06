Sánchez anuncia un acord amb l'OTAN para no pujar al 5% la despesa en defensa d'Espanya

Assegura que passar del 2% al 5% "exigiria gastar uns 350.000 milions d'euros addicionals" i pujar "dràsticament" els impostos

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un acord amb l'OTAN para no pujar la despesa militar d'Espanya fins al 5% del Producte Interior Brut (PIB): "Respectem el desig legítim d'altres països d'augmentar la seva inversió en defensa, si així ho volguessin, però nosaltres no ho farem".

Un pacte que ha qualificat com "molt positiu" per a Espanya i per a l'OTAN ja que permet "complir amb l'Aliança Atlàntica" i "preservar la seva unitat" sense haver d'incrementar la despesa de defensa al 5%, a més de detallar que la participació d'Espanya en l'aliança i els compromisos mutus "segueixen intactes".

"El Govern d'Espanya ha vingut dient el mateix (...) Nosaltres entenem la dificultat del context geopolític. Respectem, com no pot ser d'una altra manera, plenament el desig legítim d'altres països d'augmentar la seva inversió en defensa, si així ho volguessin, però nosaltres no ho farem", ha assenyalat aquest diumenge el líder de l'Executiu en una declaració institucional.

Així s'ha expressat després que dijous passat el líder de l'Executiu enviés una carta al secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, en la qual li traslladava que Espanya no podia comprometre's a augmentar la despesa en defensa al 5% del PIB a la cimera de la setmana que ve i li plantegés o que bé es fes una excepció o que l'objectiu fos "opcional".

"PASSAR DEL 2% Al 5% EXIGIRIA GASTAR UNS 350.000 MILIONS"

Sánchez ha al·legat tres raons per no pujar la despesa militar. En primer lloc, perquè en el cas d'Espanya un 5% del PIB en defensa "seria desproporcionat i innecessari". Així, ha explicat que, respecte als objectius de capacitats que ha d'aconseguir cada aliat de l'OTAN de cara als propers anys, cada país "necessitarà invertir una quantitat de diners diferents en funció del seu PIB per aconseguir-ho".

"Alguns hauran d'invertir el 5% del seu PIB, uns altres molt menys. I aquesta asimetria, aquesta diferència és normal i a més és inevitable ja que existeixen diferències econòmiques molt notables entre aliats", ha remarcat.

En aquest sentit, ha precisat que Espanya necessitarà dedicar al voltant del 2%, en concret el 2,1% del seu PIB, "ni més ni menys". Per al Govern d'Espanya no té sentit comprometre's a gastar el 5% del PIB en defensa. Perquè fer-ho ens obligaria a incomplir la nostra paraula, a balafiar també milers de milions d'euros o, paradoxalment, tampoc ens faria estar més segurs ni ser millors aliats", ha esgrimit.

En segon lloc, perquè Europa "necessita avançar en la seva autonomia estratègica" i "ha de ser capaç de protegir-se". "Per aconseguir-ho, la clau no és gastar més, és gastar millor, és gastar junts (...) Precipitar-nos de forma artificial a un 5% no ens ajudaria a aconseguir cap d'aquests objectius. Al contrari", ha assegurat, indicant que una pujada del 5% suposaria "enviar cada vegada més diners a la indústria d'altres països i ser cada vegada més depenents d'elles", a més de, al seu judici, danyar el creixement econòmic nacional.

I, en tercer lloc, ha asseverat que una despesa del 5% seria "incompatible" amb l'estat del benestar, mentre que aquest 2% és "perfectament compatible" amb la resposta a les capacitats que demana l'OTAN i amb el manteniment de l'estat del benestar. No obstant això, ha recalcat que passar del 2% al 5% "obligaria a creuar línies vermelles" tals com pujar "dràsticament" els impostos.

"Passar del 2% al 5% d'aquí a l'any 2035 exigiria gastar uns 350.000 milions d'euros addicionals que només podrien aconseguir-se a força de pujar-li a cada treballador i treballadora els impostos en uns 3.000 euros anuals. Eliminar les prestacions per desocupació, malaltia i maternitat. Reduir en un 40% totes les pensions. O retallar a la meitat la inversió estatal en educació des dels zero anys fins a la universitat", ha transmès.

CELEBRA "UNA NEGOCIACIÓ EFICAÇ I LLEIAL"

D'aquesta forma, ha reivindicat "el dret" i "l'obligació" de cada membre de l'OTAN de "triar si es vol o no assumir aquests sacrificis": "I nosaltres, com a país sobirà, triem no fer-ho. Triem trobar un millor equilibri entre la necessitat d'enfortir la nostra seguretat i la nostra defensa i l'exigència de continuar afrontant desafiaments socials, econòmics, mediambientals".

"Lògicament els heralds del desastre i la mentida diran que aquest acord trenca la unitat de l'OTAN i deixa a Espanya fora del seu paraigües protector, però la ciutadania ha d'estar tranquil·la i saber que cap d'aquestes coses és certa", ha advertit.

Amb això, ha celebrat "una negociació diplomàtica discreta, eficaç i lleial amb els aliats" que "salvaguarda la sobirania d'Espanya al mateix temps que garanteix l'èxit de la cimera de l'OTAN la setmana vinent a la ciutat holandesa de La Haya: "Una cosa pel que ens sentim orgullosos i també agraïts al secretari general de l'OTAN, al meu amic Mark Rutte i a la resta d'aliats de l'OTAN".

"L'acord que hem aconseguit avui crec que és un èxit perquè permetrà a Espanya seguir sent un actor global de primer ordre (...) La humanitat avui necessita més seguretat, però també molta més diplomàcia, molta més cooperació i solidaritat entre països i per tant més esperança", ha conclòs.