Sánchez anuncia 23.000 milions del fons sobirà per finançar 15.000 habitatges a l'any

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el nou fons sobirà Espanya Creix mobilitzarà fins a 23.000 milions d'euros en fons públics i privats per dinamitzar l'oferta de l'habitatge i tancar el dèficit habitacional, finançant la construcció de 15.000 habitatges a l'any.
"Es tracta del volum més gran de finançament públic i privat en condicions avantatjoses de la nostra història per combatre el que avui és la crisi habitacional", ha assenyalat durant l'acte de presentació del nou fons sobirà Espanya Creix.
El president ha destacat que el fons estendrà a l'inversor privat una "catifa vermella" no per especular amb un dret constitucional, sinó per construir una llar per a la majoria de ciutadans que avui tenen dificultats per poder arribar a accedir a un habitatge.
Amb una injecció inicial d'uns 2.000 milions d'euros dels fons europeus de recuperació, l'Institut de Crèdit Oficial preveu mobilitzar uns 14.000 milions d'euros per a aquesta construcció d'habitatge, mentre que els 9.000 milions restants seran d'inversors privats.
El fons, gestionat per l'Institut de Crèdit Oficial, rebrà una injecció de capital de 13.300 milions d'euros i reforçarà així de manera estructural la seva capacitat com a banc nacional de promoció.
D'aquest import, 10.500 milions d'euros són préstecs del Pla de Recuperació i 2.800 milions d'euros provenen de les transferències no reemborsables, i permetran oferir, en determinats casos, condicions més avantatjoses en termini i cost.
Amb aquests recursos, l'Institut de Crèdit Oficial tindrà capacitat pròpia per invertir fins a 60.000 milions d'euros, alhora que impulsarà la coinversió amb el sector privat, de manera que el finançament mobilitzat arribarà al voltant dels 120.000 milions d'euros.
Com que el desplegament dels fons europeus de recuperació finalitza a finals d'aquest any, la intenció de l'executiu és donar continuïtat al seu full de ruta més enllà de l'any 2026 a través d'aquest fons.
Segons ha explicat Sánchez, Espanya ha de donar continuïtat a aquest canvi estructural del seu model productiu que s'ha assolit durant aquests últims set anys sota el guiatge també dels fons Next Generation EU.
Entre els objectius de política econòmica per al país i la UE que també formaran part de les línies d'actuació d'Espanya Creix, Sánchez ha destacat el reforç de la productivitat, la contribució al desenvolupament del mercat de capitals i la cohesió social i territorial.