Sánchez anuncia 2.274 milions per al parc mòbil i el teixit productiu afectat per la dana

Es donaran ajuts directes i a fons perdut de 10.000 euros per comprar un vehicle

MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres un nou paquet d'ajuts de 2.274 milions d'euros per reposar el parc automobilístic i el teixit productiu afectat per la dana.

Durant la seva compareixença al Congrés per informar sobre la gestió de l'emergència causada pel temporal, el president ha assenyalat que aquest paquet comptarà amb 60 mesures per a la "tornada a la normalitat" i s'aprovarà dijous en un Consell de Ministres extraordinari.

Dins aquest paquet, es donarà llum verda a un pla de 465 milions d'euros per renovar el parc automobilístic malmès per la dana, amb ajuts directes a fons perdut de 10.000 euros per comprar un vehicle que es podran sumar a les indemnitzacions que ja està començant a pagar el Consorci de Compensació d'Assegurances.

Els vehicles adquirits no hauran de ser nous, i inclouran de manera retroactiva tots els que s'hagin comprat des del 29 d'octubre en substitució d'un altre sinistrat.

1.200 MILIONS PER A AUTÒNOMS I PIMES

També s'activarà una nova línia de 1.200 milions d'euros perquè els autònoms i empreses industrials puguin reparar les seves instal·lacions, equips i estocs de productes, i puguin fer noves inversions.

A això s'hi afegeix una "via ràpida" per al finançament preferent d'operacions de reconstrucció i recuperació de capacitats innovadores i tecnològiques a les zones afectades; 240 milions més per a la reactivació del comerç local, amb ajuts destinats a pal·liar danys materials en béns afectats en establiments; i una altra línia ICEX destinada a facilitar la internacionalització de l'activitat d'empreses afectades.

Sánchez ha anunciat alhora que hi haurà préstecs bonificats de fins a sis milions per a aquelles pimes afectades que desitgin adquirir tecnologia i maquinària d'última generació, amb una dotació total de 300 milions d'euros.

A més s'aprovarà una línia d'ajuts de 19 milions d'euros per sufragar, per exemple, la reposició de llibres de text, del material escolar o d'estudi per als estudiants i les famílies amb fills estudiants que resideixin als municipis afectats.

AJUTS PER DEFUNCIÓ

El president ha anunciat que també es reconeixerà el dret a que persones diferents als convivents puguin obtenir els ajuts per defunció i la possibilitat que els familiars del mort també percebin els ajuts per danys en l'habitatge.

Així mateix, s'estendrà fins al 31 de desembre la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball dels processos d'incapacitat temporal i pensions d'incapacitat permanent, mort i supervivència causats per la dana.

Així mateix, s'ampliarà la prestació per cessament d'activitat d'autònoms a tots aquells acollits a l'anomenada tarifa plana de cotització; i s'aprovarà un nou règim per a l'activació dels protocols en cas de catàstrofes dins les empreses que garanteixi la participació dels representants dels treballadors.

JA VAN 14.373 MILIONS PER RECOMPONDRE LES ZONES AFECTADES

Sánchez ha defensat que el Govern central ha aprovat un pla de resposta a la catàstrofe "des dels primers dies de la tragèdia". Fins ara, s'han impulsat dos grans paquets d'ajuts, centrats en la resposta urgent i en la reconstrucció, amb una inversió total de 14.373 milions d'euros.

"Aquest import equival a més de la meitat del pressupost anual de la Generalitat Valenciana o a l'1% del producte interior brut d'Espanya", ha destacat el president espanyol.

JA S'HAN REPARTIT 60 MILIONS I LA SETMANA VINENT 160 MÉS

Les dades recents apunten a que s'han registrat 273.600 sol·licituds d'ajuts i d'indemnitzacions al Consorci de Compensació d'Assegurances. Fins ara s'han abonat 60 milions d'euros a llars, autònoms i empreses i la previsió, segons Sánchez, és que la setmana vinent es transfereixin 160 milions més i que es vagi accelerant el ritme de desplegament al llarg del mes de desembre.

"La ciutadania ha de saber que el Govern d'Espanya està fent un esforç titànic, no només per mobilitzar els recursos econòmics, sinó per accelerar el procés que permet dins la llei", ha emfatitzat.