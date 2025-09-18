Sánchez anuncia 13.000 milions d'inversió d'Aena als aeroports espanyols entre 2027 i 2031

ELX (ALACANT), 18 (EUROPA PRESS)
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat una proposta d'inversions d'Aena per als aeroports d'Espanya que ha xifrat en gairebé 13.000 milions d'euros entre 2027 i 2031, amb la finalitat que aquestes instal·lacions es puguin "adaptar al creixement de la demanda" i continuar amb el seu procés de modernització.
En concret, la inversió total s'enfilarà als 12.888 milions d'euros, dels quals 9.991 milions corresponen a inversions regulades. Aquesta xifra global representa, segons ha emfatitzat Sánchez, "la inversió més gran a la xarxa aeroportuària espanyola de les últimes dècades".
Així ho ha detallat aquest dijous a la terminal d'Alacant-Elx Miguel Hernández, que ha acollit la presentació d'aquest pla inversor, abans d'incorporar-lo al Document de Regulació Aeroportuària (DORA) d'aquest període.
A l'acte també hi han assistit els ministres de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, a més de la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena. També l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz.