Sánchez alerta que premiar Putin a Ucraïna és "abonar-se a futures agressions"

Diu que a Espanya hi ha una dreta "tutelada" per Vox mentre que a Alemanya és moderada i no pacta amb la ultradreta

ARMILLA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reiterat el seu suport a Ucraïna i ha advertit que "premiar" l'agressor, és a dir, el president rus Vladímir Putin és "abonar-se a futures agressions" al mateix temps que ha advertit que la pau no es pot imposar i s'ha d'acordar amb ucraïnesos i europeus.

A més, davant de les eleccions a Alemanya que se celebren aquest diumenge, diu que en aquest país hi ha una dreta "moderada" que no pactarà amb la ultradreta mentre que a Espanya està "tutelada" per Vox. Així, ha tornat a demanar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que trenqui tots els seus vincles amb la formació de Santiago Abascal.

La vígilia d'una nova visita a Kíiv per trobar-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, Sánchez ha rebutjat les paraules del nord-americà, Donald Trump, que el va anomenar "dictador" i subratlla que va ser triat democràticament.

"Costa de creure que hi hagi dirigents que diguin que Zelenski és un dictador, quan va ser elegit amb els vots de la gent", ha indicat, abans d'assenyalar que qui va defensar la democràcia a Rússia no va ser Putin sinó l'opositor Aleksei Navalni i ho va pagar "car, amb la seva vida".