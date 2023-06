Sánchez alerta sobre "el poder de destrucció" dels acords entre PP i Vox que són "un pont al passat"

Respon a Feijóo que la violència masclista "és injustificable sempre": "Ni divorcis durs ni divorcis fàcils"



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i candidat del PSOE a la Presidència del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat no subestimar "el poder de destrucció i de reculada" dels acords entre el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Vox, Santiago Abascal, que "són un pont al passat".

Així ho ha asseverat aquest dissabte el també secretari general del PSOE en un acte a Tenerife, en el qual ha advertit que el no anar a votar o fer-ho "sent igual a qui" pot suposar que després de les eleccions del 23 de juliol Espanya es trobi amb acords polítics com els que s'han donat entre PP i Vox després dels comicis municipals i autonòmics del 28 de juliol.

"Es creen àrees lliures, com diuen ells, del col·lectiu LGTBI, es treuen banderes LGTBI de les façanes d'ajuntaments, acorden que no es facin concentracions de repulsa contra la violència masclista, es diu que no existeix la violència masclista o es canvien les regidories d'igualtat per regidories de famílies, com si fossin contraposats els termes d'igualtat i de família", ha lamentat.

En aquest sentit, també ha criticat les declaracions de Feijóo en relació amb el candidat de Vox a la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, que va ser condemnat per violència verbal cap a la seva exparella. "Va tenir un divorci dur i va comportar un abús verbal cap a la seva exdona", va dir el president del PP en una entrevista.

"Ni divorcis durs ni divorcis fàcils. La violència masclista és injustificable sempre", ha respost Sánchez, per lamentar aquestes paraules del líder del PP en el marc "de l'intercanvi impúdic entre drets i vots" que ha fet amb Vox.

DISJUNTIVES QUE "GENEREN ODI"

D'altra banda, ha ridiculitzat la "disjuntiva falsa i tramposa" que planteja Feijóo amb allò de "Sánchez o Espanya". "I si jo digués: Feijóo o la felicitat o Feijóo o el planeta terra? Em diries: 'aquest home em pren el pèl'", ha exposat, per comparar això amb "pàtria o mort" o les paraules de l'expresident nord-americà Donald Trump del 2016 de "socialisme o els Estats Units".

Sánchez ha alertat així del "perill" d'aquestes disjuntives que "només generen odi", davant el qual ha reivindicat el PSOE com el partit que defensa una Espanya "en la qual hi càpiguen tots".

D'aquesta manera, ha reclamat a la ciutadania que voti per evitar "el que s'està veient" després de la "desmobilització progressista" del 28 de maig: "Que a l'Espanya de la vacunació, que ha estat exemple a tot el món, les presidències de parlaments autonòmics estiguin ocupades per negacionistas científics que diuen, amb molta honra, que ells no es van vacunar ni van vacunar els seus fills".

Ha destacat que el PSOE vol governar quatre anys més per "consolidar avanços" com els assolits amb les "200 lleis" que han tirat endavant en els últims anys. "Demanem i volem aconseguir la reelecció per dos arguments molt poderosos: perquè Espanya continuï avançant i perquè Espanya no retrocedeixi ni 5, ni 10, ni 50 anys com vol Abascal i com vol Feijóo", ha clamat Sánchez.