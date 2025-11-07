Sánchez alerta del "negacionisme" de Vox davant un possible pacte amb el PP a la Comunitat Valenciana

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha alertat que un nou pacte entre el PP i Vox a la Comunitat Valenciana per substituir Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat podria "desmantellar" l'agenda climàtica a causa del "negacionisme" dels de Santiago Abascal, i ha reclamat que se celebrin eleccions.
En concret, ha expressat "preocupació" pel fet que les negociacions entre el PP i Vox "derivin en un desmantellament de l'agenda climàtica", ha assenyalat en una conferència de premsa després de participar en la Cimera del Clima (COP30) a Belém (Brasil).
Sánchez adverteix que aquest acord podria posar fi a tota "l'arquitectura institucional i pressupostària" per fer front a l'emergència climàtica a la Comunitat Valenciana, un territori que "s'ha vist afectat per les seves conseqüències", com va quedar demostrat a parer seu amb la gota freda de l'octubre del 2024, que es va saldar amb més de dos centenars de víctimes.
Aquestes declaracions arriben després que Abascal hagi manifestat que una de les seves exigències per arribar a un acord amb el PP és rebutjar el Pacte Verd acordat per la Unió Europea el 2019, que fixa la neutralitat climàtica per a l'any 2050.
Per Sánchez, el problema no rau únicament en Mazón i la seva actuació durant el dia de les inundacions, sinó en "una majoria parlamentària negacionista" del PP i Vox en aquesta comunitat que "ha banalitzat, frivolitzat i afeblit" la resposta als efectes del canvi climàtic.
230 MORTS PEL NEGACIONISME
"I han estat més de 230 persones les que han patit les conseqüències de la negligència, però també d'aquest negacionisme", ha dit en referència a les víctimes de les devastadores inundacions de fa un any.
"Per tant, crec que si hi ha res a témer és el negacionisme d'Abascal, i el que no s'ha de témer és la veu dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana", ha indicat Sánchez, després de reclamar que s'hi celebrin eleccions.
"Per això, el que demana el Partit Socialista, i crec que una àmplia majoria de la ciutadania de la Comunitat Valenciana, són eleccions per trencar aquesta majoria negacionista i perquè hi pugui haver un futur diferent, més compromès amb la ciència i amb la raó", ha conclòs.