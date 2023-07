Sánchez alerta que els pactes PP-Vox amenacen la llibertat de creació i obren camí a la censura

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i candidat del PSOE a les generals, Pedro Sánchez, ha alertat aquest divendres que els pactes entre el PP i Vox a diferents punts del país suposen una amenaça per a la llibertat d'expressió i de creació i obren camí a la imposició de la censura.

Així ha animat els ciutadans a votar el PSOE per combatre la censura que a parer seu estan imposant les forces de dretes als llocs on governa després de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig.

Sánchez ha fet aquestes declaracions a l'entrada d'un acte a favor de la cultura i el progrés democràtic: "Contra una convivència censurada" al Círculo de Bellas Artes, però no ha admès preguntes dels mitjans de comunicació.

En aquest sentit, ha assenyalat que la censura s'obre camí a municipis i comunitats autònomes on s'està prohibint l'emissió de pel·lícules i la celebració d'obres de teatre, fins i tot algunes que es van escriure fa 100 anys. "Cosa absolutament impensable", ha retret.

A més a més, ha subratllat que el PSOE dona suport al món de la cultura i no permetrà que es faci cap pas enrere quant a la lliure expressió i creació dels artistes. Considera, per tant, que la millor eina per lluitar contra la censura és el vot.

"Animo que es vagi a votar el pròxim 23 de juliol per defensar la lliure creació i la llibertat d'expressió", a més dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI, ha afegit.

Finalment, Sánchez ha recordat les mesures del Govern central per afavorir el col·lectiu, com l'aprovació de l'Estatut de l'Artista, l'augment del pressupost a les polítiques de cultura fins a 1.800 milions d'euros i la creació del bo cultural per als joves.

També ha destacat el sistema de protecció social que van donar als artistes "durant els mesos més difícils de la pandèmia", ha afegit.