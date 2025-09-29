Sánchez, Alegría, Illa i Prieto visiten el CAR de Sant Cugat (Barcelona)

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
El president espanyol, Pedro Sánchez; la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu del Govern central, Pilar Alegría; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, han visitat aquest dilluns el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
També hi han assistit el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes.
Aquest mateix dilluns, Sánchez i Prieto tenen prevista una visita al DFactory de la Zona Franca de Barcelona juntament amb el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.