Sánchez afrontarà al Congrés preguntes sobre l'estabilitat de l'executiu després del revés amb les 37,5 hores

La sessió de control també inclou preguntes sobre l'acord aranzelari amb els EUA o els pressupostos del 2026
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, respondrà dimecres vinent a la sessió de control del Congrés a dues preguntes centrades en l'estabilitat i situació política del seu executiu, després que la cambra tombés aquesta setmana la llei per a la reducció a 37,5 hores de la jornada laboral.
En concret, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpel·larà Sánchez sobre "com valora l'estabilitat del seu govern", mentre que la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, li demanarà la seva opinió sobre "la situació política".
Els vots de tots dos partits, juntament amb Vox, van fer caure la reforma laboral impulsada per la vice-president segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en un ple intens en què ella va recriminar a tots dos partits que "defensin els interessos patronals i no els de els milions de treballadors" de tot Espanya.
Per la seva banda, la portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, se centrarà en l'àmbit internacional en preguntar al president si defensa "l'acord comercial aconseguit entre la Comissió Europea i els Estats Units".
A finals de juliol, la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula Von der Leyen, i el nord-americà Donald Trump van aconseguir un polèmic pacte que fixava un aranzel màxim del 15% per a la majoria de les exportacions entre totes dues zones.
"SENYORA MONTERO, VOSTÈ COMPLEIX LA LLEI?"
A la mateixa sessió de control, la secretària general de Podem, Ione Belarra, vol preguntar a la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, quins són "els plans del govern davant del nou curs polític".
Aquest nou període de sessions està marcat per la promesa de l'executiu de portar al Congrés un projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2026 i, de moment, tant Junts com Podem, condicionen el seu suport a fortes exigències.
A més, la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, ha registrat una altra pregunta perquè Montero expliqui si el govern "treballa per als espanyols"; el seu company Elías Bendodo pretén preguntar-li si està orgullosa de la seva gestió al capdavant d'Hisenda, i des de Vox, José María Figaredo, aspira a conèixer "en què gasta el govern els impostos dels espanyols".
EXAMEN A BOLAÑOS
L'oposició també ha registrat preguntes per al ministre de Presidència, Félix Bolaños, a qui la portaveu de Vox al Congrés, María José Rodríguez Millán, busca demanar comptes pels pactes del Govern central i els seus efectes en l'estat de dret.
El secretari general del PP, Miguel Tellado, planeja preguntar-li si el govern compleix la llei i la portaveu adjunta del Grup Popular Cayetana Álvarez de Toledo, tractarà que precisi què entén per "convivència".
Per la seva banda, la responsable de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, pretén que la ministra de Defensa, Margarita Robles, es pronunciï sobre "el que passa a Europa", després del recent impacte de drons russos en sòl polonès.