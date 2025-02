Sánchez afronta la primera sessió de control de l'any al Congrés amb preguntes sobre Trump i el seu govern

El PP i Vox tornen a demanar comptes a Montero, Bolaños i Torres sobre les investigacions judicials que esquitxen el Govern central

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, afrontarà aquesta setmana la primera sessió de control de l'any al ple del Congrés, en què haurà de fer front a preguntes sobre els plans de Donald Trump i la cohesió del seu govern de coalició.

Segons la llista de preguntes registrada pels grups parlamentaris per a la sessió d'aquest dimecres, recollida per Europa Press, tant el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, com el líder de Vox, Santiago Abascal, faran servir la jornada per demanar al cap de l'executiu que expliqui la posició del Govern central davant dels primers anuncis del president estatunidenc, tot i que ho faran des de trinxeres ben diferents.

En concret, el dirigent d'ERC demanarà saber "com afronta l'onada reaccionària", centrant-se en els plans sobre Gaza, que la formació independentista identifica amb una "neteja ètnica". En canvi, Abascal, aliat de Donald Trump, preguntarà a Sánchez "fins quan continuarà dinamitant les relacions amb els socis internacionals naturals d'Espanya per posar-se al costat de dictadors o terroristes", en al·lusió a Nicolás Maduro i l'organització Hamas.

També la secretària general de Podemos, Ione Belarra, preguntarà pels plans de Trump, tot i que si és el cas la seva interlocutora serà la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero: "Quines decisions polítiques i econòmiques pensa prendre el govern davant de la deriva feixista de l'administració Trump?", és la pregunta registrada.

Per la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, farà servir el seu primer cara a cara de l'any amb Sánchez per saber "què opina del funcionament del Govern d'Espanya", una pregunta que arriba després del xoc entre el PSOE i Sumar per la reducció de la jornada laboral, la declaració judicial del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i el pacte amb els independentistes de Junts per a salvar part del decret òmnibus.

IGUALTAT DAVANT LA LLEI?

Les recerques judicials que afecten el Govern central i l'entorn del president seran un altre dels eixos de la pròxima sessió de control. Al ministre de Justícia, Félix Bolaños, es volen dirigir tant el portaveu del PP, Miguel Tellado, com la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, el primer per saber si "creu en el principi d'igualtat davant la llei" i la segona per a qüestionar-li si "considera el govern, igual que el seu fiscal general, que el Tribunal Suprem actua amb predeterminació, atempta contra drets fonamentals i no busca la veritat".

Aquesta pregunta d'Álvarez de Toledo arribarà pocs dies després que el fiscal general, Álvaro García Ortíz, va tirar en cara al magistrat del Tribunal Suprem Ángel Hurtado abans de començar la seva declaració com a investigat per una presumpta revelació de secrets, que no acceptés determinades diligències de defensa que va proposar i li avancés que, per tant, no respondria a les seves preguntes perquè entenia que actuava amb "predeterminació" i amb "una certesa que no porta al descobriment de la veritat".

També la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha presentat una altra pregunta per a Bolaños, si és el cas per preguntar-li "quantes institucions més polititzaran perquè no es parli de la seva corrupció".

D'altra banda, el sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local, Elías Bendodo, intentarà dirigir-se a la vicepresidenta Montero per saber si "creu que els ciutadans mereixen una ministra com ella". El PP subratlla les paraules de la número dos del PSOE sobre que posa "la mà al foc" pel seu cap de gabinet, al qual el facilitador de la trama del cas Koldo, Víctor de Aldama, acusa de rebre diners a canvi de gestions davant de l'Agència Tributària.

TORRES I LA SEVA CONTINUÏTAT AL MINISTERI

Finalment, el PP tornarà a posar el focus en el ministre de Política Territorial, Angel Víctor Torres, també assenyalat per Aldama en la seva etapa de president de les Canàries. "Encara continua sent ministre, vostè?", és la pregunta que el diputat Pedro Muñoz vol formular la setmana vinent.

I és que el jutge del Tribunal Suprem que porta l'anomenat cas Koldo, Leopoldo Puente, ha demanat al facilitador de Aldama que presenti els contractes i pagaments dels pisos en els quals suposadament el líder del PSOE canari es trobava amb "senyoretes".