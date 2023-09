Sánchez afirma que la voluntat de ciutadans "lliures i iguals" expressada a les urnes es traduirà en govern

Diu que l'ús de les llengües al Congrés és "imprescindible" per protegir-les davant els que les volen "censurar"



MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que Espanya és una democràcia plena amb institucions sòlides que tradueixen en govern la voluntat de ciutadans "lliures i iguals" que s'expressen a les urnes. A més, ha defensat l'ús de les llengües cooficials com una decisió política davant els les volen retallar i censurar.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en un acte a l'Institut Cervantes, un dia després d'una concentració convocada pel PP en contra d'una possible amnistia als implicats en el procés a canvi d'afavorir la investidura de Pedro Sánchez.

També, a tan sols 24 hores de la sessió d'investidura al Congrés dels Diputats del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que previsiblement no obtindrà els suports necessaris per ser triat president. Si fracassa, seria el torn de Sánchez, prèvia designació del rei.

En aquest context, Sánchez ha defensat que Espanya és un país "plural" als carrers, al Parlament i és una democràcia en què la paraula raonada "priva de sentit a l'insult". "Una democràcia plena amb institucions sòlides que tradueixen en govern la voluntat popular expressada per tots els espanyols i espanyoles cada vegada que hi ha eleccions, lliures i iguals", ha subratllat.

D'altra banda, en aquest acte convocat per reivindicar l'ús de les llengües cooficials, en el qual s'ha llegit un poema de Federico García Lorca en basc, català, gallec i castellà, Sánchez ha defensat l'ús d'aquestes llengües al Congrés, pocs dies després que el ple va aprovar una modificació del Reglament per permetre-les.

INVENTEN BATALLES QUAN HI HA NORMALITAT

Davant de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que es trobava entre el públic, ha assenyalat que l'ús de les llengües cooficials al Congrés és "imprescindible" perquè formen part del llegat cultural del país i hi ha el deure de protegir-les.

També, segons ha indicat a continuació, perquè "protegir" una llengua és una "decisió política", igual que ho és "censurar-la o retallar-la", ha postil·lat, al mateix temps que ha llançat un retret a l'oposició: "Hi ha qui té la temptació de caricaturitzar aquest esforç, fins i tot qui inventa batalles i conflictes quan només hi ha normalitat democràtica".

Als que s'oposen a aquesta mesura, els ha dit que el temps acabarà donant la raó "al progrés i a la convivència" igual que "en tantes altres conquestes i avanços". Finalment ha assenyalat que Espanya ja va viure un temps en què les llengües cooficials "van estar prohibides", però que avui la democràcia és forta i està preaprada per respondre en totes les llengües "siguin quines siguin les preguntes" i, per tant, és el moment de donar-los el seu espai al lloc on estan representats els espanyols.

FA UN ANY EL PSOE S'HI OPOSAVA

Per una banda, Sánchez ha fet aquesta defensa de l'ús de les llengües cooficials al Congrés, que va ser una de les reclamacions dels partits independentistes ERC i Junts per donar suport als socialistes per fer-se amb la Presidència de la Mesa del Congrés. Per altra banda, fa amb prou feines un any, el PSOE es va oposar a una iniciativa similar, d'utilitzar altres llengües cooficials a la Cambra baixa.

En qualsevol cas, Sánchez ha assenyalat que han adquirit "plena consciència" que la pluralitat lingüistica és un "valor únic" que defineix el país i fa els ciutadans ser com són.

"Es tracta de la voluntat popular d'una ciutadania que es vol poder expressar en les seves llengües oficials, que són les llengües dels seus pares, de les seves mares, dels seus avis, de les seves àvies, en què somien, pensen, imaginen i en què parlen els seus ciutadans", ha expressat.