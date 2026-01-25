Sánchez afirma que es treballa "dia i nit" amb la Generalitat per restablir un servei "digne i segur" de Rodalies

HUESCA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'Executiu està "treballant dia i nit, braç a braç", amb la Generalitat de Catalunya per al restabliment del servei de Rodalies, que es troba suspès des d'aquest dissabte a les 13.00 hores.
"Estem treballant dia i nit, braç a braç, amb la Generalitat de Catalunya perquè torni a restablir-se un servei ferroviari de Rodalies, digne i segur, que és el que mereixen els ciutadans de Catalunya com de la resta d'Espanya", ha afirmat Sánchez en un míting a Osca amb la candidata a la presidència d'Aragó, Pilar Alegria.
El Govern, Adif i Renfe estan reunits de nou aquest diumenge al matí en la Conselleria de Territori per decidir si es reprèn el servei de Rodalies i regionals.
De moment el Govern ha reforçat el transport públic amb 170 autobusos interurbans, a més de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès i el Llobregat (Barcelona).
També es mantenen obertes les barreres de les C-32 per garantir la fluïdesa del tràfic.
El Govern va demanar a les operadores Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies en tota Catalunya el dissabte davant de la falta de "garanties" i fins a assegurar l'operativitat de les vies, segons van informar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una roda de premsa.
El Govern també va sol·licitar a les operadores la gratuïtat del servei "fins que es recuperi la plena normalitat".