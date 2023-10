Sánchez afirma que la solució al conflicte entre Israel i Hamas passa per reconèixer Palestina com a Estat

Dona suport al dret d'Israel a defensar-se, però dins del Dret Internacional, que "no avala" l'ultimàtum d'evacuació de Gaza



MÈRIDA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte que la solució al conflicte entre Israel i Hamas també passa per reconèixer com a Estat Palestina, "perquè puguin coexistir en pau i amb seguretat".

Al seu parer, el conflicte "només estarà resolt quan, com diuen les Nacions Unides i també les Corts Generals, es reconeguin tots dos Estats, Israel i Palestina, perquè puguin coexistir en pau i amb seguretat".

Durant un míting del PSOE a Mèrida, Sánchez ha lamentat que el conflicte estigui causant "tant patiment, angoixa i inestabilitat" tant a la regió com arreu del món.

DRET D'ISRAEL A DEFENSAR-SE

Sánchez ha donat suport al "dret" d'Israel a "defensar-se" davant l'atac de Hamas, si bé ha precisat que ha de ser "dins del Dret Internacional humanitari", la qual cosa "no avala" l'ultimàtum d'evacuació a la Franja de Gaza donat per les autoritats israelianes.

Ha condemnat "amb rotunditat i sense cap tipus d'ambages" l'"atemptat terrorista" de Hamas, alhora que ha exigit la "urgent" posada en llibertat dels "ostatges i captius israelians" que manté el moviment islamista, quan es compleix una setmana de l'atac.

Després de subratllar que Espanya és un país "amant de la pau", ha expressat que Israel "té, per descomptat, el dret de defensar-se, però sempre dins del Dret Internacional humanitari, que no avala materialment l'evacuació de palestins de Gaza, tal com diuen les Nacions Unides".

RECONEIXEMENT DE PALESTINA COM A ESTAT

Fonts del PSOE han recordat, després de la intervenció de Sánchez, que el Congrés dels Diputats va aprovar el novembre del 2014, amb el suport de tots els grups, una proposició no de llei que insta el Govern central a reconèixer Palestina com a Estat.

Aquest text va tirar endavant amb 319 vots a favor, dues abstencions i un vot en contra, i els socialistes destaquen que va ser fruit d'una "llarga negociació" en la qual el PP "va acceptar" canviar el començament del text, que va passar de dir "instar el Govern central a impulsar el reconeixement de Palestina com a Estat" a "instar el Govern central a reconèixer Palestina com a Estat".

Les mateixes fonts assenyalen que el PSOE va acceptar la resta de l'esmena transaccional dels 'populars' que instava el Govern espanyol, llavors de Mariano Rajoy, a "buscar en qualsevol actuació en aquest sentit una acció coordinada en concert amb la comunitat internacional, i en concret amb la Unió Europea, tenint plenament en compte les legítimes preocupacions, interessos i aspiracions de l'Estat d'Israel".