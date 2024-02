Sánchez afirma que "si Feijóo no depengués de Vox hauria aprovat l'amnistia"

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hauria aprovat una amnistia "si no depengués de Vox".

Sánchez subratlla que "té la convicció" que Feijóo hauria materialitzat una amnistia per als independentistes ja que "va arribar a parlar amb Junts". "Unes converses mai aclarides", indica en una entrevista a 'La Voz de Galicia' recollida per Europa Press.

L'entrevista de Sánchez es va realitzar abans que, a última hora d'aquest dissabte, diversos mitjans publiquessin que el partit estaria obert a un indult a Puigdemont condicionat al fet que rendeixi comptes davant la Justícia i que renunciï al referèndum i la via unilateral.

El PP ha assenyalat que no es donen les condicions per indultar l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, perquè, segons la formació, continua fugit de la Justícia espanyola i no es penedeix del que va fer en el procés, alhora que ha reconegut que va estudiar el seu suport a una amnistia als independentistes catalans, però la va rebutjar "en menys de 24 hores".

AZNAR VA INDULTAR 1.400 PERSONES EN UN DIA

El president del Govern central recorda que José María Aznar "va arribar a indultar 1.400 persones en un sol dia".

En la seva opinió, la situació a Catalunya amb els governs del PP entre el 2011 i el 2017 "només va empitjorar" i afirma, en canvi, que des del 2018 fins ara "la situació només ha millorat". Per Sánchez, l'explicació d'aquest canvi rau en "la política" i "el retrobament".

"L'única manera de governar Espanya és entenent-ne el pluralisme polític i la diversitat territorial. L'amnistia és valenta, reparadora i constitucional", sosté.