Sánchez afirma que el seu govern continuarà apujant el SMI "aquest any i el següent i el següent i el següent"

Diu que el PP "dona tombs entre la irrellevància i l'oportunisme" i que Feijóo "no sap o no li deixen fer l'oposició que mereix Espanya"

SANT SEBASTIÀ, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que el seu executiu continuarà apujant el salari mínim interprofessional (SMI) "aquest any i el següent i el següent i el següent" tot i que li "molesti" a la dreta i a la ultradreta.

Sánchez ha fet aquestes afirmacions al 10è Congrés del PSE-EE que se celebra aquest dissabte al Kursaal de Sant Sebastià, en el qual Eneko Andueza serà reelegit com a secretari general dels socialistes bascos.

El dirigent del PSOE ha assegurat que "la millor manera de fer front a la ultradreta" és fer "polítiques progressistes que demostrin, des del punt de vista material de drets i de llibertats, que són les que responen a les necessitats i les demandes de la gent, les que porten les solucions justes".

Per això, Sánchez ha remarcat que si a la dreta i a la ultradreta "els molesta la reforma laboral" el Govern central "implementarà i aprovarà a les Corts Generals la reducció de la jornada laboral". "Els molesta el salari mínim interprofessional? Doncs continuarem apujant el SMI aquest any i el següent i el següent i el següent", ha remarcat.

A més, ha ressaltat que si els "molesta" el feminisme, el seu executiu "renovarà el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere en aquesta legislatura", i si la molèstia la produeix "l'ecologisme", portarà Espanya el 2030 al fet que "l'electricitat en un 80% provingui d'energia renovable". "Aquesta és l'autonomia energètica que volem, la que és neta i la que té Espanya a dolls", ha afegit.

Després de reivindicar que "ser socialista és estar del costat correcte de la història" perquè "ho va ser en el passat, ho és ara i ho continuarà sent en el futur", el president del Govern central ha confiat que els joves "vegin en la socialdemocràcia aquest element de desenvolupament, de futur, d'horitzó positiu per a les seves vides". Així, ha incidit que "si al final tirem la vista enrere, sempre veurem que el futur dona la raó al progrés".

En aquesta línia, ha recordat que aquesta setmana s'ha commemorat el 20è aniversari de la Llei de lluita contra la violència de gènere en què, tal com ha destacat, els socialistes "vam posar a la violència de gènere com el que és, una violència estructural que ha d'implicar el compromís de tota la societat".

"Jo els dic a les companyes i a les dones d'Espanya que els homes, en la seva majoria, estem amb elles en el camí a la igualtat real i efectiva entre homes i dones i en l'extirpació de la violència masclista que és una violència estructural. Estem en la nostra majoria amb vosaltres en aquesta llarga lluita pels drets humans", ha subratllat.

També s'ha referit a la crisi energètica provocada per la invasió de Putin cap a Ucraïna, "amb inflacions, no fa gaire temps, de més del 10%, la qual cosa no s'havia vist mai a Europa i tampoc a Espanya".

"Ens plantem a Europa i vam dir que havíem d'intervenir des del punt de vista públic el mercat elèctric, aportem la solució ibèrica que d'altres van anomenar estafa ibèrica i avui Espanya té un preu de la llum que és un 30% inferior al que hi ha a Europa. Gràcies a la intervenció pública, gràcies a l'aproximació d'un govern progressista a aquest desafiament", ha ressaltat.

Sánchez també s'ha referit a la llei de mort digna que "reconeix aquest dret a les persones que vulguin exercir-ho", que "els socialistes impulsem quan arribem al govern el 2028", així com la reforma laboral "que deien que destruiria ocupacions i avui tenim 22 milions d'ocupats gairebé, xifra mai vista amb una taxa de desocupació de les més baixes des de fa disset anys". "No us càpiga dubte, el futur ens donarà la raó també als progressistes quan aprovem la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja", ha defensat.

El dirigent socialista, a més, ha apuntat que s'engegarà "en plena facultat" la llei de paritat per "compartir el 50% del poder polític i empresarial entre homes i dones", i ha ressaltat la inversió que el Govern central està fent "en formació professional, en educació pública de zero a tres anys, en beques més de 2.500 milions d'euros per garantir la igualtat d'oportunitats i la meritocràcia dels joves que així ho tenen i ho valen".

"El futur ens donarà la raó en com reduirem l'atur estructural al nostre país de dos dígits a un dígit, que és el que passa a la resta d'Europa, apostant per la formació, per la igualtat d'oportunitats, pel mèrit dels nostres joves", ha afirmat el president.

Segons ha assegurat, "Espanya, que brilla amb llum pròpia en un context difícil tant a nivell europeu com a nivell internacional, va en la bona direcció". Així, ha destacat que l'any 2024, "un any difícil, també de guerra a Ucraïna i a l'Orient Mitjà, ha representat el 50% del creixement del conjunt de la zona euro".

En aquest sentit, ha detallat que "el 30% de les noves ocupacions de la zona euro s'han creat al nostre país i representem el 10% del seu PIB i el 14% de la seva població", al mateix temps que ha celebrat que "aquest és el resultat de les polítiques econòmiques que els progressistes portem engegant des de fa set anys a aquesta part".

Així mateix, ha apuntat que "gràcies a les polítiques de predistribució en el cas del salari mínim, de la revaloració de les pensions i d'haver engegat en un temps rècord l'ingrés mínim vital per lluitar contra la pobresa infantil, avui tenim la taxa de risc de pobresa més baixa de l'última dècada". "Això el que demostra és que a Espanya hi ha un govern que sap cap a on va", ha recalcat.

Pedro Sánchez ha apostat pel creixement "però reduint els gasos d'efecte hivernacle" i perquè es crei riquesa, però "que es redistribueixi entre la majoria social i particularment per lluitar contra la desigualtat en un país, per desgràcia, encara molt desigual com és Espanya".

"IRRELLEVÀNCIA I OPORTUNISME"

Davant de tot això, ha criticat que hi ha una oposició "absolutament donant tombs entre la irrellevància i l'oportunisme" i s'ha referit a la convalidació del reial decret-llei de les pensions, del transport públic, i de les ajudes a la dana.

"Què van dir quan el seu vot era decisiu? Que no a tot. No a revaloritzar les pensions, no al salari mínim interprofessional, no al transport públic gratuït. Per descomptat no a les ajudes a la dana a València. I quan aconseguim un acord amb la resta de grups parlamentaris i, per tant, el seu vot no és decisiu, llavors és quan hi voten a favor", ha criticat.

Sánchez, sobre aquesta qüestió, s'ha preguntat si Alberto Núñez Feijóo "és o no és president perquè no vol", però s'ha mostrat convençut que "no sap fer, o no li deixen, o no pot, l'oposició que mereix Espanya" i ha advertit que "aquells que no saben on van són els que acaben en el lloc equivocat" i per això la dreta "ha acabat en la coalició negacionista amb la ultradreta".

Finalment, ha reiterat que el PSOE està demostrant que "es pot créixer i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, crear ocupació donant dignitat també a les condicions laborals i salarials dels nostres treballadors, que es poden fer reformes estructurals tan importants com la de les pensions, com la laboral, d'acord amb els agents socials i, per tant, garantint la pau social".

"No cal imposar unilateralment les contrareformes que ells van fer durant la crisi financera i la resposta neoliberal. Estem demostrant que es pot créixer, que es pot crear ocupació, que es pot redistribuir gràcies a l'enfortiment de les polítiques de l'estat del benestar", ha afirmat.