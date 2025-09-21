Sánchez afirma que renovarà el finançament autonòmic aquesta legislatura: "Ja toca"

Acusa Ayuso i Juanma Moreno de donar "regals fiscals" a rics
GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge que renovarà el finançament autonòmic en aquesta legislatura perquè "ja toca" després d'11 anys de majories absolutes del PP.
Ho ha dit en la seva intervenció a la Festa de la Rosa, celebrada anualment pel PSC a Gavà (Barcelona), on també han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i hi ha assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, davant d'unes 15.000 persones segons el PSC.
"Ja toca que renovem el finançament autonòmic, que reforcem el finançament de l'Estat del Benestar, i ho farem en aquesta legislatura", ha dit.
També ha afirmat que aquest nou finançament "serà bo per a Catalunya i per a la resta de territoris", ja que cada vegada més polítiques públiques estan en mans dels governs autonòmics, diu.
Ha afegit que, de fet, el seu govern ja ha començat a treballar amb aquest objectiu, amb mesures com les transferències a compte a les comunitats --300.000 milions d'euros aquesta legislatura-- i la quitança del deute, després de l'acord d'investidura del PSOE amb ERC.
Sánchez ha criticat l'oposició de les comunitats presidides pel PP a aquesta última proposta, les ha acusat de "dogmatisme pur i dur" i ho ha comparat amb que un ciutadà es negués a que un banc li acceptés una quitança dels seus deutes.
TRANSFERÈNCIES DEL GOVERN CENTRAL
També ha retret a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la seva gestió, i ha dit: "En aquests 7 anys de legislatura hem transferit 45.000 milions més del que va fer en 5 anys anteriors el president Rajoy".
Ha afirmat que, no obstant això, aquests milions no han repercutit en una millora dels serveis públics de la comunitat: "D'aquests 45.000 milions només ha destinat el 45% al finançament de serveis públics; la resta l'ha donat als rics amb regals fiscals. I a Andalusia passa el mateix", ha dit en una al·lusió vetllada al president andalús, Juanma Moreno.