Sánchez afirma que la nit "ha estat positiva" en els incendis d'Àvila i Madrid però "queden hores complexes"

Mateo Lanzuela - Europa Press
NAVALUENGA (ÀVILA), 26 (EUROPA PRESS)
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assenyalat que l'evolució dels incendis que afecten a la província d'Àvila i la serra oest de la Comunitat de Madrid "ha estat molt positiva" durant la nit però "queden hores complexes", per la qual cosa ha demanat als veïns que extremin la precaució i s'informin a través dels canals institucionals o mitjans de comunicació.
Així s'ha pronunciat Sánchez durant una declaració institucional junt amb el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la seva visita al Centre de Comandament Avançat a Navaluenga (Àvila).
El cap de l'Executiu ha confirmat a més que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un reial decret per reconèixer les "zones greument per emergències de protecció civil" aquelles afectades pels incendis.
Així mateix, Sánchez ha agraït "als efectius i als servidors públics" la seva labor en la lluita contra el foc, destacant a més la cooperació institucional entre les administracions.
El president també ha alertat que en "menys de 24 hores" les hectàrees calcinades pels 32 grans incendis en aquest 2026 han passat "de 130.000 a 150.000 hectàrees", la qual cosa significa multiplicar per sis la xifra de l'any passat, que "ja va ser un any particularment greu quant a les zones afectades com a conseqüència de grans incendis".
Per això, ha tornat a reclamar una reflexió "a tots els actors polítics i institucionals, però també civils i socials", per exigir "el deure, no solament per la seguretat, sinó també moral" d'un "gran pacte d'Estat enfront de l'emergència climàtica".
"Hem d'incorporar el coneixement de la ciència per fer les millors polítiques públiques en benefici dels nostres conciutadans", ha reiterat.