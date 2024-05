Sánchez afirma que el "model espanyol funciona" i defensa el creixement de l'economia

Creu que la victòria del PSC en les eleccions catalanes beneficia l'economia espanyola

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat aquest divendres que "el model espanyol funciona", després de la revisió a l'alça del creixement per a aquest any, i ha celebrat que Espanya lidera el creixement entre les cinc grans economies europees.

En la clausura de la 39a Reunió del Cercle d'Economia a Barcelona, ha sostingut que el resultat electoral a Catalunya (va guanyar el PSC i l'independentisme no assoleix la majoria absoluta) beneficia "l'economia catalana i el conjunt de l'economia espanyola".

"Avui crec que Catalunya i Espanya inspiren confiança", segons Sánchez, que ha recordat que hi ha 21 milions de treballadors afiliats a la Seguretat Social, que Espanya crea 4 de cada 10 noves ocupacions a la Unió Europea i que s'han reduït les taxes de temporalitat.

INTEGRACIÓ FINANCERA

També ha fet referència a un discurs anterior en la Reunió del Cercle de l'ex-primer ministre italià Enrico Letta, en què ha presentat a l'empresariat català un informe sobre el futur del mercat únic que va donar a conèixer a l'abril.

Letta, que opta per una integració financera a Europa per poder competir amb la Xina i els Estats Units, ha avisat que "cada any 300.000 milions en estalvis europeus se'n van als Estats Units perquè el mercat nord-americà és més rendible".

Sánchez s'ha adreçat directament al governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, present a la sala: "Pablo, no em puc treure aquesta xifra que dona el Banc Central Europeu del cap i que apareix en l'informe d'Enrico Letta".

I és que Sánchez ha lamentat la pèrdua de costos d'oportunitat per aquesta situació: "Imagineu-vos si bona part d'aquest estalvi es quedés a Europa, el que en podríem fer".