Sánchez afirma que hi ha partits més enllà de PP i Vox amb "el deure" de recolzar el finançament

Alberto Paredes - Europa Press
Veu "incomprensible" la postura de PP i Vox
GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest diumenge que hi ha partits més enllà de PP i Vox que tenen "el deure" de votar a favor del nou model de finançament autonòmic.
Durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona) amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, Sánchez ha titllat d' "incomprensible" la postura de PP i Vox.
Ha criticat que vulguin votar en contra de tenir més recursos econòmics per poder finançar els serveis públics de les comunitats.
"Allà ells, encara que hi ha altres partits que també tenen el deure, la responsabilitat de votar a favor d'alleujar la càrrega del deute financer" de les autonomies, segons ell.
Ha assegurat que el nou model donarà més de 21.000 milions d'euros a les comunitats per reforçar la sanitat, l'educació, la dependència i l'autogovern de totes elles.