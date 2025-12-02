Sánchez afirma que el finançament reconeixerà la "vocació" d'autogovern d'alguns territoris

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Defensa l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE i acusa el PP de fer "un lobby en contra del reconeixement"
BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que el nou model de finançament autonòmic que presentarà el seu executiu reconeixerà la diversitat i les singularitats de cadascun dels territoris d'Espanya, i que haurà de contemplar la "vocació que tenen alguns territoris" de reforçar el seu autogovern.
En una entrevista a Rac 1 aquest dimarts recollida per Europa Press ha sostingut que el Govern central presentarà aquest model, que és un compromís assumit tant amb ERC com amb totes les autonomies i que implicarà "més recursos per a aquestes comunitats en un sistema multilateral".
"Això és una cosa que ha acceptat ERC i que jo agraeixo", ha afegit, i preguntat textualment per si es tractaria d'una mena de cafè per a tothom, ha respost que el sistema reconeixerà la diversitat i la singularitat de cadascun dels territoris, particularment Catalunya.
"Cal reconèixer en el sistema de finançament autonòmic la vocació que tenen alguns territoris, com és el cas de Catalunya, de reforçar el seu autogovern, de tenir més palanques per donar resposta pròpia i més propera al territori", ha expressat.
RECAPTAR ELS IMPOSTOS
Sobre si Catalunya podrà recaptar tots els seus impostos abans que acabi la legislatura, ha dit que hi ha "una complexitat tècnica important", i ha assenyalat com un desafiament tant la part tècnica de la gestió d'aquests impostos com el que representa per als funcionaris, en les seves paraules.
"És el compromís que tenim amb ERC i, per descomptat, la nostra ambició és complir-lo. Probablement, no es podrà complir durant els pròxims anys íntegrament, però caminarem cap a aquesta línia", ha afegit.
CATALÀ A LA UE
Respecto l'oficialitat del català, el basc i el gallec a les institucions de la UE, mesura a la qual Alemanya s'ha mostrat reticent, ha dit que ha tingut converses amb el canceller alemany, Friedrich Merz sobre aquest assumpte: "Li he traslladat que és una qüestió d'identitat nacional espanyola, que a la nostra Constitució hi ha quatre llengües constitucionals".
Ha dit que la voluntat del Govern central és que siguin utilitzades i reconegudes a totes les institucions comunitàries, que per això han creat un grup de treball amb el Govern alemany, tot i que ha advertit que el PP està fent "un lobby en contra del reconeixement" d'aquestes llengües.
"Cosa que no entenc, que em sembla poc intel·ligent, perquè, al capdavall, són llengües també que utilitzen no només un nombre important de ciutadans de l'Estat, sinó també gent que vota el PP", ha valorat.
No obstant això, Sánchez ha dit que el Govern central hi està treballant, que no pot detallar una data en la qual s'haurà aconseguit, però que confia que sigui "al llarg d'aquesta legislatura".