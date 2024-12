Sánchez advoca per reformar la Constitució per "blindar" drets en vista de "l'avanç reaccionari"

MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha mostrat partidari de reformar alguns articles de la Constitució per "blindar" drets adquirits per la ciutadania com l'avortament, el matrimoni homosexual o la revaloració de les pensions en vista de "l'avanç reaccionari" i perquè "ningú els pugui tocar en el futur".

Sánchez ha fet aquestes declaracions en arribar al Congrés dels Diputats en què participa en l'acte de commemoració de la Constitució que se celebra aquest divendres 6 de desembre. Així, ha assenyalat que la millor manera de reivindicar la Carta Magna és reformar-ne algun dels articles.

Aquesta proposta ja va ser plantejada pel PSOE, del qual Sánchez és secretari general, en el 41è Congrés Federal celebrat el cap de setmana passat a Sevilla. En la resolució aprovada en aquest conclave els socialistes també reclamen incloure en la Constitució la protecció de la sanitat pública davant d'intents de privatització i la titularitat pública permanent d'habitatges de promoció pública.

Sánchez alerta que aquest "avanç reaccionari" en referència als governs del PP amb el suport de Vox en algunes comunitats autònomes està posant en qüestió el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs i també el matrimoni entre persones del mateix sexe i l'increment de les pensions. Considera per tant que s'ha de reforçar la protecció dels mateixos "perquè ningú pugui tocar-los en el futur", ha advertit.

"Per tant, reivindicació, per descomptat reforma de la Constitució i celebració d'una carta, d'un marc de convivència obert i integrador que és el que nosaltres defensem en una Espanya unida i diversa", ha resolt en una intervenció sense preguntes abans de l'acte oficial en l'hemicicle.

HABITATGE I CANVI CLIMÀTIC

En aquesta línia, Sánchez ha fet referència a diversos articles de la Constitució, al 45, que exigeix un ús racional dels recursos naturals, al 47 sobre el dret a l'habitatge, i a l'article 49, recentment reformat per referir-se amb dignitat a les persones amb discapacitat.

Així, ha reivindicat l'article 45 davant dels governs autonòmics i municipals "absolutament negacionistes" del canvi climàtic, segons ha indicat, que van sortir després de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig del 2023 que són "fins i tot més perillosos que la mateixa emergència climàtica", ha llançat.

"Perquè neguen l'evidència científica de l'existència de l'emergència climàtica i fins i tot es fatxendegen de la retallada de serveis públics i el debilitament d'aquests serveis públics que posteriorment són essencials per reduir el nombre de víctimes i el nombre de danys quan es produeixen en aquest tipus d'emergències climàtiques".

Sobre el dret a l'habitatge, Sánchez ha assenyalat que les últimes dades d'augment del preu de la mateixa es deuen a la manca d'oferta i l'augment de la demanda i ha reiterat la necessitat que "totes les comunitats autònomes" posin recursos econòmics i apliquin la llei d'habitatge.

ESPANYA EN UN DELS SEUS MILLORS MOMENTS

En tot cas, el cap de l'executiu ha reivindicat que Espanya es troba en un dels seus millors moments de la història, en termes de creixement econòmic, d'ocupació i també de reducció de la desigualtat i de reducció de gasos d'efecte hivernacle.

Així mateix ha tornat a deixar clar que pretén continuar al capdavant de l'executiu fins al final de la legislatura l'any 2027 i ha apuntat que en aquest moment els ciutadans es van a trobar una Espanya "encara millor del que és avui", quant a creixement econòmic, creació d'ocupació "i també de cohesió social, territorial, de projecció internacional i de reducció de desigualtats".