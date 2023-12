Sánchez adverteix l'Eurocambra de la ultradreta "que no creu en Europa" i demana liderar una nova era

ESTRASBURG (FRANÇA), 13 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha advertit sobre les forces d'"ultradreta" que a parer seu no creuen en Europa i la consideren una societat decadent i obsessionada amb escometre una transició ecològica i uns nivells de feminisme que, segons ells, no es poden permetre.

Durant el seu discurs de balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea que va començar al juliol i acaba aquest mes, Sánchez s'ha mostrat satisfet amb els resultats obtinguts i ha alertat de les forces que qualifica d'"ultradreta".

"Aquestes forces polítiques repudien o ignoren tots els avenços assolits al llarg de les darreres dècades. Temen el futur i només volen fugir a un passat gloriós que no va existir i al qual resulta impossible tornar", ha assenyalat.

Sánchez assenyala que no comparteix aquest "pessimisme" i no combrega amb aquest pensament que ha qualificat de "reaccionari". Admet que hi ha coses que no funcionen i han de millorar però recorda que el continent no ha parat de fer-ho des del final de la Segona Guerra Mundial i per contra no hi ha cap argument "empíric" per pensar que no es mantindrà aquesta tendència de progrés.

En aquesta mateixa línia ha assenyalat que és l'hora de mirar al futur amb ambició i ha assenyalat que el desafiament de la UE no és evitar el seu declivi ni resistir-se al desenvolupament d'altres regions del món sinó liderar una nova era de prosperitat global.