Sánchez adverteix Feijóo: "A nosaltres ens preocupa la seguretat d'Europa, no la solitud de la ultradreta"

Defensa "millorar les capacitats de seguretat" d'Europa i la seva aposta és: "Dependre una mica més de nosaltres mateixos i una mica menys dels altres"

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit que no li "sorprèn", però sí que "l'avergonyeix" l'actitud del seu rival al capdavant del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha acusat les files populars de convertir-se en "advocats defensors" de la ultradreta. "A nosaltres ens preocupa la seguretat d'Europa, no la solitud de la ultradreta", li ha respost sobre l'exclusió de Vox dels contactes previstos per dijous sobre la situació geopolítica a Ucraïna.

A la clausura del XV Congrés del PSdeG, en què ha estat reelegit com a secretari general socialista a Galícia José Ramón Gómez Besteiro, el president del Govern central ha recomanat a Feijóo que miri països com Alemanya, "on hi ha una centre dreta que no es tutela per la ultradreta".

"Com mes aïllada estigui la ultradreta, més segura està Europa", ha arribat fins i tot a proclamar el màxim dirigent socialista, per qui el PP hauria d'estar "preocupat de trencar amb aquells que volen trencar Europa i no convertir-se en els seus advocats defensors".

MILLORAR LA SEGURETAT

Per Sánchez cal "millorar les capacitats de seguretat" d'Europa i deixa un advertiment clar: "En vista del panorama, millor comencem a dependre una mica més de nosaltres mateixos i una mica menys dels altres". El president del Govern central va admetre que Espanya, donada la seva posició geogràfica, té unes "necessitats diferents" a les de països més a l'est, però matisa que "això no significa que siguin contradictòries" o "que siguin incompatibles".

"Al contrari, tots contribuïm, entre tots, a millorar la seguretat d'Europa. I aquest és el plantejament que ha de fer Espanya, el que farà Europa", ha explicitat després d'exposar la necessitat d'afrontar reptes com la ciberseguretat, el canvi climàtic o "l'amenaça terrorista" des de països del Sahel, amb estats fallits; "que és una amenaça real", ha dit.

Sánchez va repassar els orígens del conflicte a Ucraïna, que "mai va representar un problema per a Rússia", per justificar per què Espanya està "del costat de l'agredit, no de l'agressor", davant "d'alguns altres països que sí que ho estan". Així, ha tornat a demandar "una pau justa i duradora, que sigui definitiva" i "no premiar l'agressor". "Perquè si es premia l'agressor, estem abonant futures agressions, com ja va ocórrer en el passat", va rememorar.

Per tant, ha apostat que Espanya estigui en aquestes converses "per contribuir des del lideratge". "I per això defenso que Espanya ha de defensar Europa perquè Europa pugui defensar-se a si mateixa", ha afegit. "Tots contribuïm, entre tots, a millorar la seguretat d'Europa. I aquest és el plantejament que ha de fer Espanya, el que farà Europa", va insistir.

Segons Sánchez, aquesta postura trobarà "més legitimació" si no es perd "el focus del que és important", que és "créixer, reindustrialitzar, crear ocupació i redistribuir el creixement perquè hi hagi un model social, "que és el que no vol Putin".

AMENACES PER A EUROPA

Però per al líder socialista, a part de Putin, hi ha "moltes altres amenaces per a Europa", a la qual "volen afeblir" perquè és "un model d'èxit de drets, de llibertats i de democràcia".

"Van amb la seva motoserra, rugint perquè sigui l'artifici i no ens adonem del que és important, que no és el soroll de la motoserra. El que importa és que ells consideren que les conquestes socials són arbres que poden talar amb la motoserra per donar cops a la sanitat pública, a la dependència, a les pensions i a l'educació pública", va alertar.

Sánchez va advocar per respondre a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per donar-los "dues tasses de feminisme", "dues tasses de transició ecològica justa", la reducció de la jornada laboral en aquesta legislatura i la pujada del salari mínim, el qual es va comprometre a continuar pujant "tots els anys" que estigui al govern.