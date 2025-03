Sánchez adverteix Feijóo: "A nosaltres ens preocupa la seguretat d'Europa, no la solitud de la ultradreta"

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 9 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit que no li "sorprèn", però sí que "l'avergonyeix" l'actitud del seu rival al capdavant del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha acusat les files populars de convertir-se en "advocats defensors" de la ultradreta. "A nosaltres ens preocupa la seguretat d'Europa, no la solitud de la ultradreta", li ha respost sobre l'exclusió de Vox dels contactes previstos per dijous sobre la situació geopolítica a Ucraïna.

A la clausura del XV Congrés del PSdeG, en què ha estat reelegit com a secretari general socialista a Galícia José Ramón Gómez Besteiro, el president del Govern central ha recomanat a Feijóo que miri països com Alemanya, "on hi ha una centre dreta que no es tutela per la ultradreta".

"Com mes aïllada estigui la ultradreta, més segura està Europa", ha arribat fins i tot a proclamar el màxim dirigent socialista, per qui el PP hauria d'estar "preocupat de trencar amb aquells que volen trencar Europa i no convertir-se en els seus advocats defensors".