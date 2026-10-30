Sánchez admet que s'ha perdut la confiança en l'alta velocitat i promet solucions

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres que el Govern central no es limitarà a investigar les causes de l'accident ferroviari que va causar almenys 69 morts a Urda (Toledo) sinó que "oferirà solucions" per recuperar la confiança en el sistema d'alta velocitat a Espanya.
Després d'una nova visita al Centre de Cooperació Operativa Integrat (Cecopi) a Toledo, que gestiona aquesta crisi, ha reiterat que "no és assumible" tenir dos accidents d'aquesta magnitud en un any --el d'Adamuz (Còrdova) al gener va provocar 46 morts-- per a un país com Espanya "amb un sistema d'alta velocitat tan potent".
S'ha perdut la confiança "en el sistema d'alta velocitat de nostre país i la tasca l'executiu no només és fer el diagnòstic, saber quines són les causes, sinó oferir solucions perquè una tragèdia com aquesta no torni a passar. I és en això que treballem", ha indicat en una declaració sense preguntes al costat del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.
Sánchez ha indicat que aquesta tasca la duu a terme el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que dirigeix Óscar Puente, l'endemà que fonts de La Moncloa asseguressin que el president confia en el ministre i en descartessin la destitució o dimissió.