Sánchez admet "errors" en casos d'abusos i corrupció però defensa que el seu Govern va bé als espanyols

CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS
CÀCERES 14 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que davant dels casos d'assetjament sexual en el PSOE es poden haver "comès errors", però ha subratllat que "mereix la pena governar, encara que sigui en aquestes circumstàncies", perquè defensa que el seu Govern va bé als espanyols.
"Haurem comès errors, com tots. Però sempre hem de recordar l'important, i és que tots els drets i totes les llibertats de les dones han vingut de la mà de les dones i del Partit Socialista Obrer Espanyol. Tots ells", ha assegurat aquest diumenge en un míting a Cáceres amb motiu de les eleccions a Extremadura de diumenge 21 de desembre.
Sánchez ha recalcat que el PSOE actua amb "contundència" davant de casos d'assetjament o corrupció, a diferència del PP per la seva "connivència" amb els casos que els ocupen.
"Som els primers a posar dempeus aquest protocol i ho fem amb contundència i amb transparència. El mateix passa amb la corrupció, que és una traïció al Partit Socialista i als nostres principis. Nosaltres actuem amb contundència i extirpem d'arrel aquest cas, mentre que en la dreta el que veiem és la connivència", ha criticat.
El president s'ha preguntat si "mereix la pena governar, encara que sigui en aquestes circumstàncies", per respondre's que "per descomptat que sí".
CRÍTIQUES A ARGÜELLO
D'altra banda, s'ha dirigit al president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello --que ha demanat una moció de censura, una de confiança o avançar les eleccions--: li ha replicat que respecti el resultat de les eleccions "encara que no li agradi", perquè "el temps en el qual els bisbes interferien en la política va acabar amb la democràcia".
L'ha instat a presentar-se a les eleccions amb l'associació Abogados Cristianos. "Quan governa la dreta no diu que s'avancin les eleccions ni que hi hagi moció de censura ni de confiança. Al contrari, el que vol és que es respectin els quatre anys de legislatura", ha afirmat.
I ha criticat Feijóo per demanar un avançament electoral: "No entenc molt bé per què el senyor Feijóo demana eleccions tots els anys si, segons ell, va poder ser president i no ho va ser perquè no va voler".