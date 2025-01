Sánchez acusa el PP i Junts de generar "dolor social" en tombar la pujada de les pensions i els ajuts al transport

Defensa que el Govern central "va fer la seva feina"

VALÈNCIA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha criticat que els grups parlamentaris que van votar en contra del decret òmnibus --PP, Junts i Vox-- han provocat un "dolor social" en impedir que pugin les pensions, tombar els ajuts al transport públic i bloquejar els destinats als afectats per la dana, entre altres mesures.

Durant una visita a València, on ha presidit una reunió amb diversos ministres i alcaldes dels municipis afectats per la riuada, ha defensat que "el govern ha fet la seva feina" mirant d'aprovar aquestes mesures i ha carregat en l'oposició la responsabilitat de revertir-ne les conseqüències.

Sánchez considera que el Govern central ha complert la seva tasca i remarca que va treballar i "va acordar" les mesures socials incloses en el decret òmnibus amb la majoria parlamentària al Congrés dels Diputats. No obstant això, no va aconseguir els vots necessaris perquè al 'no' habitual de l'oposició s'hi va afegir el dels seus socis de Junts.

NOMÉS ESMENTA EL PP

"Són els grups parlamentaris que hi han votat en contra els que han de reconsiderar aquesta oposició destructiva que està causant dolor social, i han de ser ells els que decideixin què fer perquè, efectivament, la convalidació s'ha de sotmetre a la votació dels grups i avui que sapiguem, han votat que no", ha dit Sánchez preguntat per quins passos farà el seu govern després d'haver perdut la votació.

Sánchez s'ha adreçat a tots els grups que hi van votar en contra al Congrés, tot i que només ha nomenat explícitament el PP. "Provoca dolor social perquè avui els jubilats i jubilades no saben si es revalorarà la seva pensió en els pròxims mesos. Els joves que fan servir el transport públic no saben si podran tenir un abonament gratuït. Els alcaldes i alcaldesses, també del seu partit polític, no saben si els seus veïns podran tramitar amb un termini més ampli aquests ajuts", ha recriminat.