Sánchez acusa Junts de "fer trampes" amb les xifres d'execució pressupostària a Catalunya

Li recorda que ha de comptar amb els 1.000 milions que va pagar l'Estat per eliminar el peatge de l'AP-7 a Catalunya



MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres a la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, que "no faci trampes" amb les xifres d'execució pressupostària a Catalunya i ha criticat que es fixi en el crèdit inicial i obviï el de l'execució final.

Ha estat durant el torn de rèplica davant el ple del Congrés per informar sobre l'última cimera europea quan Sánchez s'ha referit a la portaveu independentista per respondre a la seva acusació que els pressupostos generals de l'Estat vigents són "injustos" amb els catalans.

El president ha assegurat que "comparteix" amb Junts que cal millorar l'execució dels pressupostos a Catalunya, tot i que ha recordat que totes les administracions han estat "víctimes" dels colls d'ampolla i de l'alça de preus.

CATALUNYA REP LA MÀXIMA INVERSIÓ COMPROMESA

En aquest context, Sánchez ha defensat la inversió que s'ha fet a Catalunya quan ha reclamat a Nogueras que centri l'atenció en el crèdit final de l'execució pressupostària i no tant en el crèdit inicial.

"En els pressupostos del 2022, inicialment no hi figuraven els 1.069,9 milions d'euros pagats a Abertis per eliminar els peatges de l'AP-7 a Catalunya. Si tenim en compte aquesta quantitat, els 2.169,9 milions d'euros, per ser exactes, d'execució a Catalunya, equivalen al 91,4% del crèdit inicial i no al 43% que dona Junts", ha defensat.

És per això que Sánchez ha demanat a Nogueras que deixi de "fer trampes" perquè a Catalunya hi ha "problemes greus" com les conseqüències del canvi climàtic, com la sequera, o la reindustrialització i la potenciació dels serveis públics.

SEGONS JUNTS ELS PRESSUPOSTOS SÓN "INSULTANTS"

Durant la seva intervenció, Nogueras havia carregat contra el líder socialista per no presentar els pressupostos per "pur context electoral" a Catalunya. "Demostra que fan el mateix de sempre, cosa que no beneficia cap dels 8 milions de ciutadans de Catalunya", retreia.

Així, ha aprofitat per advertir Sánchez que la seva formació no votarà uns pressupostos que "no reverteixin" la situació "totalment injusta" que pateix Catalunya, ja que, segons Nogueras, les dades econòmiques de l'executiu no només són injustes, sinó "insultants".

"La realitat és que els ciutadans de Catalunya són els que més paguen, però també són els que menys diners guanyen", ha lamentat tot comparant la inversió que reben altres comunitats i ha acusat el PSOE d'incomplir i alimentar el "forat negre" en matèria de finançament.