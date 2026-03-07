Sánchez acusa a Feijóo i Abascal de "hipòcrites" per defensar la guerra a costa de la butxaca dels ciutadans

(I-D) El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, junt amb el candidat del PSOE a la Presidència de la Junta, Carlos Martínez, i la ministra d'Igualtat, Ana Rodó, durant un acte públic en el Palau de l'Audiència - Concha Ortega Oroz - Europa Press
Defensa que Espanya "s'està guanyant el respecte de tot el món" per ser els primers a posicionar-se en contra de la guerra
SORIA, 7 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha qualificat de "hipòcrites" als líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, en assegurar que es mostren belicosos respecte a la guerra a Iran però a costa de la butxaca dels ciutadans, per l'impacte negatiu que ja té en l'economia domèstica el conflicte iniciat a Orient Mitjà per Estats Units i Israel.
Així ho ha manifestat aquest dissabte durant un acte del PSOE a Soria, acompanyat del candidat a la Junta de Castella i Lleó del partit a les eleccions del proper 15 de març, Carlos Martínez, i de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
"Feijóo no pagarà ni el gas ni la calefacció de les llars de Soria, ni Abascal pagarà la gasolina dels tractors a León, Zamora o Palencia, però tots dos recolzen la guerra de Trump a Iran. Són uns hipòcrites, perquè és molt fàcil ser belicòs a costa de la butxaca dels altres", ha defensat.
En aquesta línia, el president ha assegurat que ser aliat de països com Estats Units no significa "donar-li la raó i dir-li sempre amén", com creu que pretenen el PP i Vox, als quals acusa de "confondre sobirania amb servilisme" i de "no haver après res" del que va succeir el 2003 amb la guerra de l'Iraq.
"Aquesta guerra va durar 8 anys i va segar la vida a més de 300.000 persones, la majoria civils, dones i nenes, que avui no tenen futur. Els mateixos que llavors van obrir una guerra en contra de l'opinió pública espanyola, són els que avui tornen a recolzar la guerra d'Iran, demostrant que no han après res i que s'equivoquen en tot, en tot", ha afegit.
Per això, Sánchez creu que la posició de PP i Vox va en contra dels interessos, no només del Govern, sinó d'Espanya, en haver escollit estar aquesta vegada en el costat de la defensa del dret internacional i de la pau: "Triem estar amb la força de la llei perquè això beneficia a tots i la llei del més fort solament beneficia a un".
D'aquesta forma, el president creu que Espanya "s'està guanyant el respecte de tot el món" en defensar sempre la pau, i ha negat que el país s'estigui quedant sol en la seva oposició a la guerra: "No estem sols, sinó que som els primers; ja estem veient com molts altres governs s'estan posicionant en contra d'aquesta guerra i els que es van a quedar solos són aquells que defensen l'indefensable".
"Sense pau no hi ha prosperitat. El no a la guerra és un sí a les nostres empreses, als nostres treballadors, als nostres autònoms, al nostre camp, i això és alguna cosa que no només comparteixen els ciutadans progressistes, sinó també la gent conservadora", ha agregat.
Sánchez ha incidit en la importància que creu que té per al país projectar aquesta imatge i saber quin paper juga al món i en el context europeu, en considerar que les guerres "no beneficien ni ajuden a aconseguir els objectius de la humanitat i la societat". "És un orgull ser espanyol per defensar el que defensem davant de la barbàrie i davant de la guerra", ha conclòs sobre aquest tema.
POLÍTIQUES FEMINISTES
Atès que aquest diumenge, 8 de març, se celebra el Dia Internacional de la Dona, Sánchez també ha ressaltat les polítiques que el seu Govern ha aprovat en els últims anys en favor del feminisme.
"Pujar el salari mínim interprofessional, revaloritzar les pensions, ampliar i equiparar els permisos de paternitat i maternitat, promoure la igualtat salarial o reforçar les polítiques d'Estat contra la violència de gènere són exemples de polítiques feministes. Encara que molts joves diguin que estan en contra de les polítiques feministes, el que volen és aquest tipus de polítiques", ha defensat.
Finalment, en el context de les properes eleccions de Castella i Lleó del proper diumenge, 15 de març, el president ha tornat a destacar la posició del seu partit com a "dic de contenció a les polítiques reaccionàries" que considera que han dut a terme PP i Vox en els últims anys, com les traves que creu que s'han posat a l'avortament o a la llei de Memòria Històrica o la debilitació del diàleg social entre empresaris i treballadors.