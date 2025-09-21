Sánchez acusa la dreta i la ultradreta d'"hipocresia" i d'atacar la llibertat d'expressió

GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat aquest diumenge la dreta i la ultradreta d'"hipocresia" i d'atacar la llibertat d'expressió, que considera la llibertat més important.
Així s'ha pronunciat durante la Festa de la Rosa, celebrada anualment pel PSC a Gavà (Barcelona), on també han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i on també ha assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, davant d'unes 15.000 persones segons el PSC.
Sánchez ha pronunciat aquestes paraules després de la retirada del programa televisiu estatunidenc del presentador Jimmy Kimmel, després dels comentaris que va fer acusant el moviment MAGA de buscar rèdit polític de l'assassinat de l'activista ultraconservador Charlie Kirk.