Publicat 21/09/2025 13:35

Sánchez acusa Aznar que va veure armes de destrucció massiva però no la "barbàrie" a Gaza

El president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Govern, Pedro Sànchez, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aquest diumenge en la Festa de la Rosa, que anualment se celebra a Gavà (Barcelona).
LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha replicat aquest diumenge les crítiques del seu antecessor José María Aznar per la posició sobre Gaza i ha ironitzat amb que el popular "veia armes de destrucció massiva on no existien i és incapaç de veure la barbàrie que perpetra" el president israelià Benjamin Netanyahu a Gaza.

Ho ha dit en la seva intervenció a la Festa de la Rosa, celebrada anualment pel PSC a Gavà (Barcelona), on també han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i hi ha assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i on s'ha reunit unes 15.000 persones segons el PSC.

Sánchez ha dit que el que la ciutadania espera d'Aznar són disculpes: "Disculpes per la seva guerra de l'Iraq, disculpes per la seva mentida amb la guerra de l'Iraq i també per l'11 de març", en referència als atemptats del 2004 a Madrid.

