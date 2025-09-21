Sánchez acusa Aznar que va veure armes de destrucció massiva però no la "barbàrie" a Gaza

GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha replicat aquest diumenge les crítiques del seu antecessor José María Aznar per la posició sobre Gaza i ha ironitzat amb que el popular "veia armes de destrucció massiva on no existien i és incapaç de veure la barbàrie que perpetra" el president israelià Benjamin Netanyahu a Gaza.
Ho ha dit en la seva intervenció a la Festa de la Rosa, celebrada anualment pel PSC a Gavà (Barcelona), on també han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i hi ha assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i on s'ha reunit unes 15.000 persones segons el PSC.
Sánchez ha dit que el que la ciutadania espera d'Aznar són disculpes: "Disculpes per la seva guerra de l'Iraq, disculpes per la seva mentida amb la guerra de l'Iraq i també per l'11 de març", en referència als atemptats del 2004 a Madrid.