Sánchez acudirà el dilluns a Egipte a la signatura de l'acord per posar fi a la guerra a Gaza

MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, assistirà el dilluns 13 d'octubre a la cerimònia de signatura de l'acord per posar fi a la guerra a Gaza, que tindrà lloc a la localitat egípcia de Sharm El-Sheikh, on s'han celebrat les negociacions de les quals ha sorgit aquest pacte.
Segons han anunciat fonts governamentals, l'acte, en el qual també estarà present el ministre d'Afers exteriors, Cooperació i Unió Europea, José Manuel Albares, està previst per al migdia.
A la cerimònia, que organitza el Govern d'Egipte, comptarà també amb la participació d'Estats Units, els principals països àrabs i alguns països europeus.