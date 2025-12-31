Sánchez sobre 2025: "Aquest govern ha millorat la teva vida mes a mes. Espanya creix com mai"

Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha publicat aquest dimecres un vídeo en què fa balanç de l'aconseguit el 2025, destacant les mesures més importants de cada mes: "Fem balanç d'aquest any, de l'any 2025, i t'explico com aquest govern ha millorat la teva vida mes a mes".
Ha assegurat que Espanya "creix com mai" i esmenta la pujada de les pensions mínimes i l'aprovació de 12 mesures per millorar l'accés a l'habitatge a l'inici de l'any: "Vam començar l'any amb el més important, amb la teva butxaca i també amb casa teva".
Al febrer, ha recordat que el seu govern va pujar de nou el salari mínim interprofessional, i que per això actualment el qui ho cobra "guanya un 61% més que l'any 2018".
"Al març vam apostar per l'educació, vam invertir més de 2.500 milions d'euros en beques, és a dir, 1.000 milions d'euros més que quan vam arribar al Govern", ha afegit.
També en l'àmbit educatiu, ha dit que a l'abril van garantir cinc menjars saludables a la setmana en els menjadors escolars: "Perquè menjar bé no hauria de dependre del codi postal de la família i, per descomptat, tampoc de l'estudiant".
Al maig van exigir Airbnb "la retirada ni més ni menys que de 65.000 anuncis il·legals de la seva plataforma, és a dir, més pisos per viure i, per tant, menys per especular".
Del mes de juny destaca que es va plantar davant de l'exigència de l'OTAN d'augmentar la despesa en defensa fins al 5% del PIB: "Espanya no retallarà la sanitat, no retallarà en educació o en acció climàtica, els serveis públics són sempre la nostra prioritat".
"Al juliol vam tornar a complir aquest compromís d'ampliar els permisos per naixement i cures fins a les 19 setmanes. Per tant, més temps per cuidar i menys presses i més vida", ha defensat.
Sánchez també valora que a l'agost van aprovar ajudes "per als qui ho van perdre tot en els incendis, demostrant que l'Estat hi és quan més se'l necessita"; i que al setembre van activar noves mesures "per frenar el genocidi a Gaza, demostrant un cop més la solidaritat del conjunt del poble espanyol amb la causa palestina".
A l'octubre va aprovar la Llei ELA i va destinar 500 milions d'euros a cures 24/7, "perquè ningú no hagi de lluitar sol", ha dit el líder de l'Executiu.
"Al novembre vam apostar per un model de transport més accessible, més barat, més net, gràcies a la Llei de Mobilitat Sostenible, i tanquem l'any com ho comencem, augmentant el poder adquisitiu dels espanyols i espanyoles. Aprovem la pujada del salari de més de 3 milions d'empleats públics fins a un 11%", ha dit.
Considera que Espanya "creix com mai" tot i que "encara queden moltes coses per fer". "El 2026 aquest govern seguirà deixant-se la pell per millorar la vida de la gent del carrer", ha promès.