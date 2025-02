Sàmper vol que Banc Sabadell es quedi a Catalunya "i com a Banc Sabadell"

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha expressat que vol que Banc Sabadell es quedi a Catalunya "i com a Banc Sabadell", en relació amb l'OPA de BBVA.

"El que queda ja no depèn del Govern. És un tema que és a la CNMC, la CNMV, etcètera", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts en el diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual li han preguntat què està fent el Govern per evitar la desaparició del banc, sobre la qual cosa ha indicat que s'hauria d'analitzar més en el que s'ha fet perquè el banc torni la seva seu a Catalunya.

També ha posat d'exemple el retorn de Molins i Laboratorios Ordesa, fet que "demostra el que estem fent, que és generar un marc de confiança, un marc d'estabilitat, que genera certesa jurídica", després d'afegir que creu que l'executiu català ja ha fet molt, textualment.

En referència al marge de maniobra amb els pressupostos prorrogats, ha remarcat que no deixaran de fer tot allò al que s'han compromès i ha afirmat que l'economia catalana és la que més creix a tot Europa: "L'espanyola és la que més creix, amb un 3,4%, i la nostra, la catalana, amb un 3,9%. Això ens permet fer moltes coses", ha dit.

Preguntat per si creu que les futures inversions de Repsol a Catalunya es deuen a la caiguda de l'impost a les energètiques, ha expressat que no qüestionarà "mai" els motius pels quals un consell de direcció pren una decisió si, en les seves paraules, és positiu per a Catalunya, així que benvingudes siguin aquestes decisions, ha dit.

TRUMP I ELS ARANZELS A LA UE

"Preocupem-nos més del que fem nosaltres i fem-ho millor del que ho puguin fer els altres", ha indicat sobre l'amenaça d'aranzels a la UE per part del president dels Estats Units, malgrat afirmar que pot ser que afectin Catalunya.

Ha afegit que el seu departament ofereix un servei d'assessorament i acompanyament a totes les empreses que puguin tenir qualsevol afectació i ha assegurat que el Govern "estarà al costat de totes les empreses que tenen interessos als Estats Units".