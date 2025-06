Sàmper visita el centre de Leitat a Terrassa (Barcelona) i en destaca la "tecnologia capdavantera"

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha visitat aquest divendres el centre tecnològic de Leitat a Terrassa (Barcelona) i ha destacat que desenvolupa "tecnologia capdavantera".

La Generalitat fa costat a l'empresa mitjançant un finançament públic que permet al centre desenvolupar projectes d'innovació que després es traslladen a les empreses, segons ha informat en un comunicat.

"Leitat és un exemple del tipus d'iniciatives que contribueixen a enfortir el nostre teixit productiu: desenvolupa tecnologia capdavantera que porten les empreses catalanes i ajuden en la transformació digital i sostenible", ha dit.

A parer seu, la col·laboració entre institucions públiques i centres com Leitat "és clau per mantenir Catalunya com un referent en innovació i tecnologia".

El director general de Leitat Technological Center, Jordi Cabrafiga, ha explicat que han col·laborat amb més de 600 empreses catalanes i han captat 41,8 milions en serveis de recerca aplicada i fons de projectes competitius.