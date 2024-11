Sàmper: la victòria de Trump ha de ser "una motivació" per impulsar els plans de Draghi i Letta

"Des d'Europa ens hem d'activar, deixar de ser reactius", afegeix

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat que la victòria de Donald Trump en les eleccions nord-americanes ha de ser "una motivació" perquè Europa impulsi els plans presentats per l'ex-primer ministre italià Enrico Letta i l'expresident italià Mario Draghi.

Ho ha dit aquest dilluns durant la seva participació en el Congrés Eurecat, en la qual ha afegit que Europa ha de desenvolupar polítiques de competitivitat.

Ha recordat que tots dos plans parlen d'enfortir la indústria europea, avançar en la integració dins la Unió Europea, impulsar la identitat pròpia i reduir barreres i burocràcia.

"Des d'Europa ens hem d'activar, deixar de ser reactius", ha dit, ja que, segons ell, la victòria de Trump suposa una gran incertesa.

Ha explicat que algunes propostes del president electe dels Estats Units (EUA), com establir uns aranzels mínims del 10% a les importacions, afecten directament l'economia catalana, després que el 2023 es batés el rècord d'exportacions i d'inversió estrangera.

AVANÇAR EN LA CONSTRUCCIÓ

Sàmper ha subratllat que Europa "ha d'aprofitar aquesta convulsió per avançar en la seva construcció", que ha dit que sempre serà inacabada.

"L'existència d'una amenaça com Trump pot fer evolucionar la necessitat d'una cooperació superior", ha afegit.

D'altra banda, ha subratllat que l'actual legislatura catalana ha de ser la de la simplificació administrativa i ha assegurat que "no pot ser de cap manera" que hi hagi projectes empresarials que hagin d'esperar fins a 10 anys per tenir el vistiplau de les administracions.

"Això s'ha d'acabar amb mesures com la declaració responsable, la finestreta única o el silenci administratiu positiu", ha dit.