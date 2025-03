Sàmper viatja a la Xina per promocionar Catalunya com a destinació per invertir-hi

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, viatjarà la setmana vinent a la Xina per reforçar les relacions comercials i promocionar Catalunya com una destinació per invertir-hi, informa el Departament en un comunicat aquest divendres.

Sàmper visitarà les ciutats de Shanghai, Wuhu, Liyang, Huizhou, Dongguan i Shenzhen, i farà diverses reunions de treball amb empreses xineses de la indústria de la mobilitat i les bateries, com Chery, EVE Energy o Dynanonic, entre d'altres.

També hi participaran el secretari general de la Conselleria, Pol Gibert; el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró; la directora a la Xina d'Acció, Madrona Marcet, i la responsable del China Desk, Qiaoshan Xue.

La missió comercial, organitzada per Acció, s'emmarca en les activitats impulsades pel China Desk, que treballa per captar projectes d'inversió d'empreses xineses dels sectors de la mobilitat i els semiconductors.

La inversió d'empreses xineses a Catalunya ha arribat als 1.279 milions d'euros en els últims cinc anys, i ha suposat la creació de 2.300 llocs de feina.