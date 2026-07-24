Sàmper viatja al Marroc per reforçar relacions comercials i empresarials amb Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, encapçala una missió institucional al Marroc que comença aquest dissabte i s'allargarà fins dijous vinent amb l'objectiu de reforçar les relacions comercials i empresarials amb Catalunya.
El Marroc és un mercat estratègic per a la internacionalització de les empreses catalanes, en el qual les exportacions han crescut més d'un 80% en els últims 10 anys, informa la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
La delegació del Govern, en la qual també participa el secretari general de la Conselleria d'Empresa i Treball, Pol Gibert, visitarà les ciutats de Casablanca, Rabat i Tànger.
La missió s'ha organitzat des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses de la Conselleria, mitjançant l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Casablanca.
Sàmper mantindrà reunions amb diverses institucions públiques, organitzacions empresarials, organismes d'atracció d'inversions i empreses catalanes amb presència al país, amb l'objectiu d'identificar noves oportunitats de col·laboració i impulsar els intercanvis comercials.