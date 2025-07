Sàmper veu l'impuls de la indústria de semiconductors com "un projecte estratègic de país"

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha subratllat que l'impuls de la indústria de semiconductors és "un projecte estratègic de país per fer el salt definitiu cap a la fabricació".

Ho ha dit arran de la presidència de Catalunya de l'Aliança de Regions Europees de Semiconductors (ESRA) el 2026, segons ha informat aquest divendres la Generalitat en un comunicat.

"És un sector clau per a la nostra autonomia industrial i per a una sobirania tecnològica que és imprescindible tant a nivell català i espanyol com europeu", ha afegit el conseller.